1 миллион просмотров набрало видео Манижи, российской участницы «Евровидения-2021»

Всего за сутки выступление российской участницы «Евровидения-2021» на канале конкурса в YouTube набрало первый миллион просмотров. Видео занимает 3‑е место на вкладке «В тренде». Напомним, Манижа с песней «Русская женщина» победила в Национальном отборе, который прошел вечером 8 марта в прямом эфире Первого канала. За ходом голосования наблюдала компания EY (Ernst & Young), которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора.
Напомним, конкурс песни «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая 2021 года в Роттердаме.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.