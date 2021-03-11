1 миллион просмотров набрало видео Манижи, российской участницы «Евровидения-2021»

Все­го за сут­ки выступ­ле­ние рос­сий­ской участ­ни­цы «Евро­ви­де­ния-2021» на кана­ле кон­кур­са в YouTube набра­ло пер­вый мил­ли­он про­смот­ров. Видео зани­ма­ет 3‑е место на вклад­ке «В трен­де». Напом­ним, Мани­жа с пес­ней «Рус­ская жен­щи­на» побе­ди­ла в Наци­о­наль­ном отбо­ре, кото­рый про­шел вече­ром 8 мар­та в пря­мом эфи­ре Пер­во­го кана­ла. За ходом голо­со­ва­ния наблю­да­ла ком­па­ния EY (Ernst & Young), кото­рая под­твер­ди­ла соот­вет­ствие хода голо­со­ва­ния и под­сче­та голо­сов регла­мен­ту отбора.

Напом­ним, кон­курс пес­ни «Евро­ви­де­ние-2021» прой­дет с 18 по 22 мая 2021 года в Роттердаме.

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