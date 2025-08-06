10 лет с момента открытия: «Москвариум» на ВДНХ отмечает юбилей

С 2015 года Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» принял более 18 миллионов посетителей, познакомив их с удивительным подводным миром и обитателями глубин. На сегодняшний день в Центре океанографии и морской биологии работает более 750 человек.

«„Москвариум“ — это настоящий океан в городе: более 80 аквариумов, общий объем воды в которых достигает 25 миллионов литров. Уникальная коллекция насчитывает 600 видов и 12 000 водных обитателей. Здесь можно увидеть редких, особо охраняемых и краснокнижных животных: амазонских арапайм, акульего ската, средиземноморских морских коньков, осетровых, черепаху биссу, а также более десяти видов акул», — сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В Центре океанографии и морской биологии проживают 12 000 обитателей из самых разных акваторий: пресных и морских вод России, водоемов Африки, Южной Америки, коралловых рифов и многих других. Особое внимание посетителей привлекает крупнейшая в России экспозиция осетровых рыб, стеклянный флорариум с яркими тропическими лягушками и ящерицами и тоннель с проплывающими над головой гигантскими акулами. Дети неизменно рады встрече с полюбившимися им невозмутимыми капибарами, игривыми выдрами и осторожным осьминогом.

От образования до развлечений — океан возможностей

«Москвариум» — центр притяжения для семейного отдыха, объединяющий разные поколения в стремлении узнать что-то новое и познакомиться с многообразным подводным миром. Центр выполняет просветительскую функцию, поддерживает культурные и образовательные проекты и научную деятельность.

Сотрудники «Москвариума» видят свою миссию в том, чтобы через демонстрацию красоты и уязвимости подводного мира пробудить в людях, и особенно в детях, осознанное отношение к окружающей среде и заложить основы ответственного потребления. Близкое знакомство с морскими обитателями помогает осознать последствия загрязнения океанов и формирует потребность в их защите, а также стимулирует интерес к профессиям, связанным с экологией.

На территории «Москвариума» проходят уникальные водные шоу, располагаются познавательные интерактивные выставки, лекторий «Центра знаний», детский театр, магазин игрушек и несколько кафе. Также «Москвариум» проводит уникальные фотовыставки, музыкальные концерты, научно-практические конференции и лектории. Центр океанографии и морской биологии спроектирован так, чтобы посещение было доступно и маломобильным гражданам. Все это делает «Москвариум» местом самых разнообразных возможностей.

В сотрудничестве с Михаилом Мироновым, Вячеславом Кулаевым, Василием Козарем и другими известными режиссерами «Москвариум» создал одиннадцать водных шоу. Помимо ярких эмоций и впечатлений, такие постановки прививают юным зрителям интерес к природе, музыке и классическим произведениям мировой культуры. Эти шоу посетили более 3 миллионов зрителей со всех уголков страны.

Наука, опыт и забота о будущем

В «Москвариуме» созданы исключительные условия для научной работы с целью сохранения биоразнообразия на планете. Команда Центра океанографии и морской биологии сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Российской академии наук — экологии и эволюции имени А. Н. Северцова и биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, а также Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Вместе с партнерами сотрудники «Москвариума» применяют полученные знания для защиты диких популяций рыб и морских млекопитающих.

Благодаря огромному опыту Центр не только занимается наукой, но и активно делится своими знаниями с другими. Конференция «Океан в городе» — это площадка, где ученые, биологи и ветеринары из разных уголков России обмениваются опытом и ищут новые пути сохранения морской флоры и фауны. Кроме того, «Москвариум» проводит образовательные курсы по направлению ветеринарной медицины морских млекопитающих и аквариумистики.

Сотрудникам Центра удается создавать комфортные условия для развития и размножения животных. За 10 лет в «Москвариуме» родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах: краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синеточечные скаты кюля и лимма, черноперые, белоперые, кошачьи акулы, медузы разных видов, мечехвосты.