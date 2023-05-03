10 лет в эфире! НаТНТ выходит новый сезон долгоиграющего семейного ситкома «СашаТаня»

15 мая на телеканале ТНТ выходит новый сезон долгоиграющего семейного ситкома «СашаТаня», который станет уже восьмым по счёту. Сергеевы отметят 10 лет на экране и параллельно отпразднуют пополнение в семействе. Правда, беременность Тани, само собой, не обойдётся без приключений.

В новом сезоне сериала Саше и Тане предстоит не только решать кучу бытовых и рабочих проблем, но и готовиться к пополнению. Причём положение Тани отразится буквально на всех: её беременность заставит работать Комарова, идти на уступки чиновника и спровоцирует скандал в шоу-бизнесе. Тем временем Саша найдёт на раскопках старинную вазу, съест отравленный торт, наймет проститутку чтобы понравиться Тане, отправится в погоню с Геной и потеряет монету ценой пять тысяч евро. А ещё услышит признание в любви на большом экране кинотеатра от Миши.

В новом сезоне, который выйдет аккурат к 10-летнему юбилею сериала в эфире ТНТ, авторы обещают порадовать зрителя новыми неожиданными ситуациями, в которых окажутся главные герои, мощными звёздными камео и грандиозной развязкой, которая удивит как самих персонажей сериала, так и преданных фанатов семейства Сергеевых.

В новом сезоне к своим ролям в сериале вернутся: Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие.

Максим Шкаликов, креативный продюсер:

«В этом году у сериала «СашаТаня» юбилей. День рождения – это всегда здорово. Круглая дата означает прежде всего интерес зрителей, за что мы им очень благодарны. Если бы мне прямо сейчас сказали, что наш сериал будет сниматься еще 10 лет я был бы только "за" состариться вместе с Сергеевыми!».

Валентина Рубцова, исполнительница главной роли:

«Мы очень старались, снимались в супернапряженном графике, чтобы и в новом сезоне зритель получал серьёзную порцию эндорфинов, и даже больше, чем раньше, это наша сверхзадача! В этом году сериалу исполняется 10 лет, и, если честно, я испытываю гордость за себя и за нашу невероятную команду, потому что все эти годы мы держим высокую планку семейного сериала! Это большая честь – быть кем-то, кто приносит радость!».

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