10 самых популярных зарубежных клипов «нулевых»

Аналитики Яндекса изучили, клипы на какие мировые хиты, вышедшие с 2000 по 2010 год, чаще всего искали за последнее время в Поиске по видео. Учитывались запросы за прошлый год, после которых пользователи переходили на видеоролики.
Лидером стал клип на трек Axel F исполнителя Crazy Frog — с одной из самых культовых мультипликационных погонь. Второе место занял электро-хаус в исполнении Benny Benassi — ролик на песню Satisfaction.
Половина клипов из топ-10 самых просматриваемых в Поиске по видео сняты на песни в жанре рок. В рейтинг вошли Rammstein, Bon Jovi, Sting и Linkin Park.
Топ клипов «нулевых» годов на зарубежные песни, которые чаще всего искали в Поиске по видео
- Axel F — Crazy Frog;
- Satisfaction — Benny Benassi;
- Sonne — Rammstein;
- Bye bye bye — NSYNC;
- It’s my life — Bon Jovi;
- Mann Gegen Mann — Rammstein;
- Desert Rose — Sting;
- Alejandro — Lady Gaga;
- Toxic — Britney Spears;
- Numb — Linkin park.
Осенью 2024 года Яндекс Музыка открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов. Посмотреть их можно в поиске Яндекса по видео и в веб-версии Яндекс Музыки.