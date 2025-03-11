10 самых популярных зарубежных клипов «нулевых»

Аналитики Яндекса изучили, клипы на какие мировые хиты, вышедшие с 2000 по 2010 год, чаще всего искали за последнее время в Поиске по видео. Учитывались запросы за прошлый год, после которых пользователи переходили на видеоролики.

Лидером стал клип на трек Axel F исполнителя Crazy Frog — с одной из самых культовых мультипликационных погонь. Второе место занял электро-хаус в исполнении Benny Benassi — ролик на песню Satisfaction.

Половина клипов из топ-10 самых просматриваемых в Поиске по видео сняты на песни в жанре рок. В рейтинг вошли Rammstein, Bon Jovi, Sting и Linkin Park.

Топ клипов «нулевых» годов на зарубежные песни, которые чаще всего искали в Поиске по видео

Axel F — Crazy Frog;

Satisfaction — Benny Benassi;

Sonne — Rammstein;

Bye bye bye — NSYNC;

It’s my life — Bon Jovi;

Mann Gegen Mann — Rammstein;

Desert Rose — Sting;

Alejandro — Lady Gaga;

Toxic — Britney Spears;

Numb — Linkin park.

Осенью 2024 года Яндекс Музыка открыла всем пользователям доступ к более чем полумиллиону официальных видеоклипов. Посмотреть их можно в поиске Яндекса по видео и в веб-версии Яндекс Музыки.