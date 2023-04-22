10 тысяч человек посетили II Всероссийский Пасхальный фестиваль «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

В Пасхальное воскресенье 16 апреля 2023 года в Екатерининском парке в Москве состоялся II Всероссийский Пасхальный фестиваль «Анастасис» («ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»). Мероприятие посетили 10 тысяч москвичей и гостей города. Гостей фестиваля ожидала насыщенная развлекательная и просветительская программа, ярмарка с греческими сувенирами и фудкорт с национальной греческой кухней. На мероприятиях детской программы ребятам рассказали о традициях празднования Пасхи у разных народов. Организатором мероприятия выступило Московское общество греков. Мероприятие состоялось при поддержке Фонда Президентских грантов Российской Федерации. Соорганизатор – Федеральная национально-культурная автономия греков России.

Фестиваль вновь объединил православных верующих из России и других стран. Концепция этого года — слияние традиционной Пасхи и современности. Стилистика фестиваля смогла передать атмосферу Пасхи с острова Корфу.

Открылся «Анастасис» шествием всех участников фестиваля в традиционных греческих костюмах и общим танцем. В течение дня на двух сценах фестиваля состоялись выступления более 60 творческих коллективов, вокальных исполнителей и лекторов.

«Мы решили собраться, повод замечательный – самый светлый праздник в Православии. Пандемия нас разъединила, но фестиваль этого года показал, что мы по-прежнему вместе, с тем же теплом и еще большей внутренней энергией», – отметил председатель Московского общества греков Христо Периклович Тахчиди.

Греческую диаспору на празднике представили Заслуженная артистка Российской Федерации Ксения Георгиади, греческая исполнительница Ариадна Прокопиду, эстрадная и джазовая певица Надежда Рафаилиди, ансамбль греческих танцев Московского общества греков «Лира», народный греческий ансамбль «Понтос» (г. Ессентуки), народный греческий хореографический ансамбль «Прометей» (г. Владикавказ), вокальный ансамбль «Ставрос» (г. Ставрополь), народный ансамбль греческой песни и танца «Панаир» (г. Донецк), танцевальная группа народного греческого фольклорного ансамбля песни и танца «Сартанские самоцветы» (г. Мариуполь, п. Сартана), танцевальный коллектив «Понтийская мозаика» (г. Томск), танцевальный и вокальный коллективы Греческого культурного центра в Москве и другие исполнители и ансамбли.

В фестивале приняли участие представители и других народов: сербы, армяне, грузины, осетины, белорусы, молдаване, чуваши, цыгане, буряты, курды, ингуши.

«Мы видим, что наш фестиваль очень популярен среди молодых людей – они принимают активное участие и в его развитии как культурной площадки. В этом году молодая аудитория выросла с 20 до 40%. Это говорит об интересе к ценностям и православным традициям, и это – отличный тренд, очень важный в нынешнее время. “Анастасис” стал удивительным местом, где встречается молодежь со всей России и прославляет главный православный праздник – Пасху», – подчеркнул Председатель Совета молодежи Московского общества греков, директор фестиваля «Анастасис» Александр Мурадов.

В этом году увеличилась география фестиваля. В программе приняли участие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России: г. Москва, г. Ессентуки, г. Томск, г. Владикавказ, г. Ставрополь, г. Геленджик, г. Донецк, г. Новороссийск, г. Мариуполь (п. Сартана), г. Ростов-на-Дону, г. Пятигорск и другие.

Всероссийский Пасхальный фестиваль «Анастасис», организованный Московским обществом греков, во второй раз становится крупным межнациональным культурно-просветительским мероприятием, направленным на сохранение и популяризацию греческой и других культур на территории Российской Федерации, призванным оказать содействие объединению и укреплению дружбы между народами нашей страны.

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