10 веков за 55 минут: Общество «Знание» презентует фильм победителя проекта Знание.Кино об истории русской культуры

27 апреля в студии Российского общества «Знание» состоится премьерный показ фильма Данила Мотина «Краткая история русской культуры», который был снят в рамках просветительского проекта Знание.Кино. В июне 2022 года сценарий данной кинокартины вошел в число победителей проекта и получил поддержку на реализацию замысла от одного из партнеров – Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Краткая история русской культуры» – это документальный фильм с элементами анимации, отвечающий современным требованиям кинематографа и духу времени. Он приглашает зрителей совершить путешествие сквозь века – от Крещения Руси до наших дней, – чтобы продемонстрировать, как наша страна вбирала в себя традиции разных культур, формировала свою аутентичность и вписывала новые имена в мировое наследие. Работа позволяет получить ответы на вопросы о том, как эволюционировали привычки населения и формировались правила этикета, как архитектурные образы городов меняли свой облик, что отражали литература и музыка разных эпох. При этом создателям фильма удалось представить ретроспективу истории развития русской культуры кратко и емко: хронометраж фильма составляет всего 55 минут, что делает картину динамичной и живой.

На создание фильма про русскую культуру Данила Мотина, аспиранта искусствоведческого факультета Института современного искусства, вдохновили его младшие братья и сестра, которых он захотел познакомить с богатым культурным наследием России. Именно это предопределило обращение к игровому принципу и анимационным элементам в графике.

Подробнее об истории создания «Краткой истории русской культуры» Данил Мотин расскажет на презентации фильма. А генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поделится дальнейшими планами по развитию проекта Знание.Кино и даст рекомендации тем, кто планирует принять участие в новых конкурсах просветительской организации.

Напомним, 25 января 2023 года во время встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами Данил Мотин лично рассказал о своем проекте главе государства, а также предложил интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс. Он также поделился с Президентом историей своей семьи: параллельно работе над фильмом он занимался воспитанием двух младших братьев и сестры, пока его мама с августа 2022 года по февраль 2023 года работала медсестрой в зоне СВО. Президент идею поддержал, а также

поручил ответственным министерствам рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Российского общества «Знание».

Данил Мотин является аспирантом искусствоведческого факультета Института Современного Искусства. Первый проект подающего большие надежды продюсера – мюзикл «Мой длинноногий деда» – получил приз «Звезда театрала» и вошел в лонг-лист «Золотой маски». Кроме того, юноша становился победителем Национального чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» в компетенции «Продюсер», победителем московского этапа конкурса «Лучший социальный проект» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере», а в 2022 году победил в всероссийском просветительском проекте Знание.Кино, реализуемым Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России.

Лауреатами конкурса режиссерских идей проекта Знание.Кино (в 2022 г. проект назывался «Умное кино») стали авторы 35 кинокартин из 11 регионов России. Заявочная компания первого года собрала более 1000 заявок от профессиональных и начинающих авторов со всей России.

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