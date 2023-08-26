11-летие арт-резиденции «Гуслица» и итоговый спектакль экспериментальной театральной лаборатории перформанса ПОЛЕ:ТЕЛО 2023

С 29 сентября по 1 октября состоится празднование 11-летия арт-резиденции «Гуслица», в рамках события пройдет финальный показ работ, созданных во время 5-недельной лаборатории, где соберутся артисты разных жанров, а также художники, саунд-дизайнеры, музыканты и другие творцы. Лаборатория ПОЛЕ:ТЕЛО посвящена исследованию снов, сказок и мифов, архетипов - древних и современных, коллективного бессознательного, культурных кодов разных эпох. В этом году, кроме традиционных тем, будет акцент на исследование поэзии и съемку видео.

В программе мероприятия с 29 сентября по 1 октября гостей ожидают аудио-визуальные перформансы от резидентов Творческой Усадьбы, мультижанровые концерты и музыкальные джемы на этнических инструментах, художественные выставки, творческие мастер-классы и телесные практики, прогулки по осеннему лесу.

Посещение свободное, по предварительной регистрации https://art-guslitsa.ru.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской Области.

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