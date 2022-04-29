11 тысяч километров – не преграда для ученых из России и Западного Папуа

Россия исторически славилась изучением Южно-Тихоокеанского региона: достаточно вспомнить знаменитые кругосветные плавания начала XIX в. капитанов И.Ф. Крузенштерна, О.Е. Коцебу, В.М. Головнина, Ф.П. Литке и др., которые внесли огромный вклад в историю открытий новых островов в южной части Тихого океана и в дальнейшем проложили путь для новых исследований этого уникального региона таким первопроходцам, как Н.Н. Миклухо-Маклай, который в конце XIX в. прославился своими научными работами в области антропологии и этнографии в ходе изучения папуасских народов острова Новая Гвинея, жителей Малакки (современной Индонезии и Малайзии) и Океании.

Благодаря вкладу Н.Н. Миклухо-Маклая в мировую науку, в наши дни стало возможным найти точку опоры для налаживания культурно-образовательных связей с представителями Западного Папуа – провинции Индонезии, первые упоминания о которой в русских летописях датируются восемью столетиями тому назад. Западное Папуа, именуемое также Ириан Джая, находится на северной половине острова Новая Гвинея, которая заселена папуасскими народами, говорящими как минимум на трех основных крупных языках из порядка 200 языков, распространенных в этой провинции, граничащей на юге острова с Независимым Государством Папуа – Новая Гвинея, где насчитывается более 800 языков.

Остров Новая Гвинея имеет выгодное географическое положение на карте мира, обладает богатыми залежами полезных ископаемых и хорошим образовательным потенциалом населяющих его жителей, стремящихся развивать свой остров во всех направлениях.

Сегодня 55 студентов из Западного Папуа проходят обучение в ВУЗах Российской Федерации, показывая высокие результаты успеваемости в таких областях как лингвистика, международные отношения и многих других.

Сближению двух сторон – Российской Федерации и Западного Папуа способствовало проведение 27 апреля 2022 года Международной научно-практической онлайн-конференции «Россия в регионе Южных морей. Практика сохранения историко-культурного и научного наследия», организованной Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая и Институтом востоковедения РАН. На полях конференции выступили докладчики – представители научных институтов, образовательных учреждений и дипломатических ведомств. В частности, модератора конференции и директора Фонда им. Миклухо-Маклая – Николая Николаевича Миклухо-Маклая (родственника и полного тезки вышеназванного великого российского ученого) Губернатор провинции Папуа Лукас Энембе, принявший участие в конференции, лично пригласил на церемонию открытия Российского Культурного Центра в г. Джаяпура 27 июня 2022 г.

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