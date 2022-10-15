12 выставок ВДНХ, на которых стоит побывать до конца осени

Музейный город ВДНХ объединяет 23 выставочные площадки. Здесь открыты экспозиции разной тематики, которые будут интересны посетителям любого возраста. ВДНХ публикует подборку тематических выставок, которые стоит посетить этой осенью.

На прошлой неделе на ВДНХ открылась экспозиция цифрового туристического сервиса RUSSPASS. В проект под названием «Путешествие в осень» вошли 15 фотографий природных достопримечательностей десяти регионов России — от Калининградской области до Республики Алтай и Камчатского края. Выставка находится в Северном розарии, около павильона №1 «Центральный» на ВДНХ, и открыта для всех желающих до 30 октября.

В павильоне №11, где находится Выставочно-торговый центр Республики Казахстан, проходит ювелирная выставка «Эмоции. Магия». На выставке представлены работы Ильгиза Фазулзянова — ювелирного художника, чьи работы выставлялись в коллекциях музеев Московского Кремля и Алмазного фонда России. Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00, вход по билетам. Она открыта до 21 октября.

В павильоне №14, где расположен Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, при поддержке Фонда Гейдара Алиева была организована выставка «Рами Меир. Возвращение 40 лет спустя». Проект посвящен творчеству бакинца Рами Меира. Гостям выставки представлены панно, живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира, скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, световые инсталляции, старинные ювелирные украшения из личной коллекции предметов декоративно-прикладного искусства Рами Меира. Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00, вход бесплатный. Выставка открыта до 30 октября.

В павильоне №18 «Республика Беларусь» открылась фотовыставка «От истоков к современности — белорусский павильон на ВДНХ». На выставке представлены редкие фотографии разных лет от создания в 1937 году первого здания павильона в виде крестьянской избы и возведения в 1954 году монументального сооружения в торжественном победном стиле до происходящих изменений на современном этапе — завершение масштабной реконструкции по восстановлению первоначального исторического облика, длившейся десять лет, и дальнейшие планы по реализации нового дизайн-проекта по техническому переоснащению павильона. Время работы: в будни с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 20:00, вход бесплатный. Посмотреть выставку можно до 1 ноября.

В экоцентре «Цветоводство» (павильон №29) проходит выставка «Отражающие свет». В экспозиции представлены декоративно-прикладное искусство, живопись и графические произведения художниц Лики Церетели и Татьяны Кочемасовой. Выставка открыта до 3 декабря. Также в эти дни в павильоне можно посетить выставку «Золотая осень». В коллекции произведений художницы Елены Ковылиной — осенние натюрморты. Выставка работает до 30 ноября. Время работы выставок в павильоне: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход по билетам.

В центре «Космонавтика и авиация» (павильон №34) можно посетить выставочный проект фотографа Олега Зотова «Сердце Югры». Экспозиция состоит из 40 фотопанно с портретами, которые позволят зрителям познакомиться с самобытной Югрой. В фотосюжетах: Приполярный Урал, реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, украшения и костюмы и, конечно, лица народов ханты и манси. Время работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00, вход по билетам в центр. Посетить выставку можно до 1 декабря.

В Музее кино (павильон №36) на ВДНХ проходит выставка «Вертикаль», посвященная 85-летию режиссера Станислава Сергеевича Говорухина. В экспозицию вошло более трехсот предметов, относящихся к разным периодам его жизни и творчества. Посетители выставки могут познакомиться с рукописями — первыми литературными опытами Говорухина, с письмами Владимира Высоцкого и Александра Солженицына, с образцами кинопроизводственной документации 1960–1980-х годов, а также с живописными работами режиссера и впечатляющей коллекцией его курительных трубок. Гостей экспозиции встречает и сопровождает мультипликационная черная кошка. Посетить выставку можно по входному билету в музей, время работы: ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 21:00. Выставка работает до 31 декабря.

В историческом парке «Россия — моя история» в павильоне №57 открыта мультимедийная выставка «Петр Великий. Рождение империи», приуроченная к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут путешествия во времени гости ВДНХ изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как управляемая жестами графика, видеомэппинг и интерактивные инсталляции. Посещение возможно только в составе экскурсионной группы, необходима предварительная регистрация. Время работы: ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Экспозиция работает до 30 декабря.

Выставка «Точка отсчета — Останкинский дворец» открыта в Музее ВДНХ. Фотографии из собрания Московского музея-усадьбы Останкино подобраны таким образом, чтобы в сопровождении цитат из старинных путеводителей, воспоминаний современников, письменных источников, чертежей и планов проиллюстрировать богатейшее прошлое Останкинского района вплоть до 1917 года. Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, вход по билетам в музей. Выставка открыта для посещения до 15 января 2023 года.

В павильоне «Рабочий и колхозница» работает выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко». На четырех этажах экспозиции представлено более 300 экспонатов из частных собраний, в числе которых и дебютная коллекция нижнего белья и корсетов 20-х годов прошлого века. Концепция выставки отражает буйство красок «безумных», «кричащих», «золотых» 1920-х — эпохи джаза, новой танцевальной культуры и нового положения женщины в обществе. Выставка работает до 24 января 2023 года. Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. Вход по билетам.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», которая проходит в павильоне №33, знакомит гостей с культурой Древнего Египта. Здесь представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00, вход по билетам.

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