«13 Клиническая. Начало» — приквел сериала Иви «13 Клиническая», который вышел в 2022 году и обрел огромный зрительский успех. Предыстория первого сезона перенесет зрителя в 1976 год и покажет, как создавалась первая в мире мистическая больница.

13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины.

Одним из таких специалистов оказывается Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, она неожиданно выясняет, что её сын — в заложниках у Люцифера. Теперь Яне предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы.

Так начинает свою работу 13-я Клиническая, какой все ее знают. Яне и её коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз…

Сериал рассказывает про первую в мире больницу, где лечат пациентов, одержимых опасными сущностями. Для изучения и приручения N-явлений в 13-й Клинической больнице соберутся сильнейшие врачи Советского Союза. Им предстоит осмыслить то, что не имеет рационального объяснения, а также столкнуться с внутренними демонами и разрешить личные драмы.

Вместе с онлайн-кинотеатром Иви производством проекта занималась компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым. Автором сценария выступил Андрей Золотарев, кресло режиссера-постановщика занял Илья Ермолов.

Роли в сериале исполняют Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие.