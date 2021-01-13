13 января – День Российской печати

13 января в России отмечается День печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Начиная с 1997 года, традиционно в этот день проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.

На сегодняшний день, по данным сайта Роскомнадзора, в России зарегистрировано 148 680 СМИ, включая электронное СМИ, сайт АртМосковия, и печатное СМИ – журнал АртМосковия, первый, пилотный номер которого вышел в свет начале апреля 2017 года. Кстати, в 2021 году, редакция «АртМосковии» планирует выпустить несколько номеров электронной версии печатного журнала (готовое издание – файл PDF), каждый из которых будет посвящен наиболее ярким событиям сферы культуры и искусства, а также электронные книги.

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