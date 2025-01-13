9 апреля в 18 часов в «Нигде Кроме» (знаменитое здание Моссельпрома в Калашном переулке 2/10 – вернисаж выставки-продажи произведений современного искусства «Квадрат. Тема и вариации».

Развивающийся культурный проект — пространство «Нигде Кроме» акцентирует в своей выставочной деятельности тему взаимодействия творцов сегодняшнего дня с первым русским авангардом, с истоками российского современного искусства. Эта выставка первая из серии экспозиций, объединенных названием «Тема и вариации», где художники смогут продемонстрировать различные творческие подходы, различные проекты внутри концепции взаимодействия с первым русским авангардом.

На протяжении двух недель на выставке зритель будет знакомиться с произведениями лучших представителей московской арт сцены: живописцами и фотографами, графиками и скульпторами. Это представители разных возрастных групп и различных арт-тусовок.

«В таком живом пространстве, как «Нигде Кроме», просто глупо делать музейно-сухую выставку. В это пространство приходят современные поэты, чтобы продекламировать свои стихи, актеры с импровизационными спектаклями, здесь проходят встречи с интересными людьми. Да, и просто приходят люди, чтобы пообщаться, поговорить друг с другом. Для этого располагает и кафе в смежном пространстве, где тоже бурлит жизнь: лекции и различные встречи. И моя задача, как куратора экспозиции, заключается в том, чтобы эмоциональная палитра произведений была как можно более широкой, чтобы возникла атмосфера разговора и даже спора между произведениями. Такое столкновение и разнообразие позиций художников очень интересно для зрителя, пришедшего в это место. В «Нигде Кроме» еще есть и книжный магазин – «Вита Нова». И, вот, все энергии забурлили! Кофе и лекции, Картины и Книги! Все эти пространства сталкиваются, все источают творческую энергию. И моя задача довести это пересечение до точки кипения, если так можно выразиться…» – считает куратор выставки художник Олег Арнаутов.

В экспозиции, в рамках заявленной темы представлены произведения статичные и динамичные, живопись, скульптура, графика и фотография.

Выставка такого уровня авторов для посещения бесплатная, что не так уж часто можно встретить в Москве. И, молодые люди, студенты, с большим удовольствием посещают это место. Это можно сказать и о пенсионерах. Для этих категорий «Проект Нигде» приготовил специальное предложение и в кафе.

Среди авторов: Роман Бикбаев (живопись), Сергей Брюханов (живопись), Александр Ворохоб (скульптура), Вадим Гущин (фотография), Вячеслав Кабанов (фотография), Владимир Мартиросов (кинетические объекты), Сергей Чернов (живопись) и Олег Арнаутов (графика)

Выставка находится в историческом здании «Моссельпрома» в цокольном этаже под надписью Проект «НИГДЕ КРОМЕ» в Калашном переулке 2/10.

Выставка работает без выходных с 11 до 21 часа.