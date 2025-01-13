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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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editor
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9 апреля в 18 часов в «Нигде Кроме» (знаменитое здание Моссельпрома в Калашном переулке 2/10 – вернисаж выставки-продажи произведений современного искусства «Квадрат. Тема и вариации».

Развивающийся культурный проект — пространство «Нигде Кроме» акцентирует в своей выставочной деятельности тему взаимодействия творцов сегодняшнего дня с первым русским авангардом, с истоками российского современного искусства. Эта выставка первая из серии экспозиций, объединенных названием «Тема и вариации», где художники смогут продемонстрировать различные творческие подходы, различные проекты внутри концепции взаимодействия с первым русским авангардом.

На протяжении двух недель на выставке зритель будет знакомиться с произведениями лучших представителей московской арт сцены: живописцами и фотографами, графиками и скульпторами. Это представители разных возрастных групп и различных арт-тусовок.

«В таком живом пространстве, как «Нигде Кроме», просто глупо делать музейно-сухую выставку. В это пространство приходят современные поэты, чтобы продекламировать свои стихи, актеры с импровизационными спектаклями, здесь проходят встречи с интересными людьми. Да, и просто приходят люди, чтобы пообщаться, поговорить друг с другом. Для этого располагает и кафе в смежном пространстве, где тоже бурлит жизнь: лекции и различные встречи. И моя задача, как куратора экспозиции, заключается в том, чтобы эмоциональная палитра произведений была как можно более широкой, чтобы возникла атмосфера разговора и даже спора между произведениями. Такое столкновение и разнообразие позиций художников очень интересно для зрителя, пришедшего в это место. В «Нигде Кроме» еще есть и книжный магазин – «Вита Нова». И, вот, все энергии забурлили! Кофе и лекции, Картины и Книги! Все эти пространства сталкиваются, все источают творческую энергию. И моя задача довести это пересечение до точки кипения, если так можно выразиться…» – считает куратор выставки художник Олег Арнаутов.

В экспозиции, в рамках заявленной темы представлены произведения статичные и динамичные, живопись, скульптура, графика и фотография.

Выставка такого уровня авторов для посещения бесплатная, что не так уж часто можно встретить в Москве. И, молодые люди, студенты, с большим удовольствием посещают это место. Это можно сказать и о пенсионерах. Для этих категорий «Проект Нигде» приготовил специальное предложение и в кафе.

Среди авторов: Роман Бикбаев (живопись), Сергей Брюханов (живопись), Александр Ворохоб (скульптура), Вадим Гущин (фотография), Вячеслав Кабанов (фотография), Владимир Мартиросов (кинетические объекты), Сергей Чернов (живопись) и Олег Арнаутов (графика)

Выставка находится в историческом здании «Моссельпрома» в цокольном этаже под надписью Проект «НИГДЕ КРОМЕ» в Калашном переулке 2/10.

Выставка работает без выходных с 11 до 21 часа.

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