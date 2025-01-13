2 июня в творческом пространстве «Боярские палаты» Союза театральных деятелей РФ состоится показ спектакля «Сны Летова», подготовленного проектом «Лаборатория 40+» в этом году. Его основой станет наследие Егора Летова, лидера культовой группы «Гражданская оборона», чьи песни рвали когда-то динамики магнитофонов по всему позднему СССР, а затем — постсоветскому пространству.

Проект «Лаборатория 40+» существует уже шесть лет. Ранее он являлся частью фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», но год назад обрел самостоятельный статус. «Фишка» проекта — сотрудничество состоявшихся актеров, которые служат в театре не менее 15 лет, с молодыми режиссерами.

Прежде руководителями «Лаборатории» уже выступали Алексей Размахов, Евгений Маленчев, Денис Азаров, Олег Липовецкий и Дмитрий Крестьянкин, каждый из которых известен своими неординарными постановками и педагогической деятельностью. В этом году режиссерское кресло занял Антон Оконешников из Александринского театра, номинант премии «Золотая маска» и лауреат премий «Арлекин» и «Золотой софит».

«Человек воспитанный играет так, как он воспитан. А мы люди невоспитанные и можем джаз играть, и рок, и панк», — заявлял Летов. Так и участники «Лаборатории» имеют возможность на перевоплощение в самых неожиданных для себя (и для зрителя) образах. Песни, стихи и интервью лидера «ГО» дают для этого богатый материал.

Участниками проекта стали 12 актеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Йошкар-Олы, Севастополя, Абакана, Хабаровска и других городов России. На десять дней им предстоит превратиться в «невоспитанных людей».

«Punk — это нарушение определенных правил, канонов», — считал Летов, певший, что он летает снаружи всех измерений. «Я могу назвать огромное количество имен с начала XX века, которые имеют отношение к панку. Брат (саксофонист Сергей Летов) у меня ещё шире считает, — что весь авангард XX века — панк».

Для показа итогового спектакля организаторами проекта выбраны «Боярские палаты» СТД РФ, лофт в самом сердце Москвы. Особенность «Палат» — отсутствие сцены: все участники театрального действа находятся в едином пространстве.

«Трудно держать время в ладошке», — сказал однажды Егор Летов. Участники «Лаборатории 40+» готовы взять наследие «Гражданской обороны» в свои руки и преподнести его зрителю.

Роли исполняют: Сергей Балашов, Алексей Герасимов, Андрей Кирьян, Валентин Кравчук, Виктор Неврузов, Ольга Николаенко, Анна-Магда Обершт, Евгений Сорокин, Елена Стародворская,

Всеволод Трунов, Вадим Шишкин, Денис Энгель

Куратор проекта: Александра Волк