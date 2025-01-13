РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ЛЕТО КОРОТКОГО МЕТРА CINEPROMO ПО ВСЕЙ РОССИИ

На летних площадках по всей России стартовали Дни короткого метра CINEPROMO. В Москве к акции присоединились сеть кинотеатров “Москино”, Центральный дом журналиста (Домжур), ЗИЛ, ВДНХ, РОСИЗО. Короткометражные киносеансы также пройдут в Екатеринбурге, Ставрополе, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Владимире, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Туле, Тюмени и других городах.

В Москве пройдут 3 специальных показа, включающих встречи с авторами фильмов и актерами:

8 июня 2023, 19:00 — показ сборника короткого метра «CINEPROMO. Переходный возраст» + Q&A с авторами фильмов
Адрес: Москино Салют (Москва, Кедрова ул., 14\3)
Забронировать билеты: https://mos-kino.ru/event/korotkiy-metr-cinepromo-v-moskino/

9 июня 2023, 19:00 — спецпоказ сборника короткого метра «CINEPROMO. Интересные времена» + Q&A с авторами фильмов
Адрес: Центральный дом журналиста (Москва, Никитский бул., 8а/3а)
Забронировать билеты: https://arbatkino.ru/release/10027088?date=2023-06-09

15 июня 2023, 19:00 — спецпоказ сборника короткого метра «CINEPROMO. Переходный возраст» + Q&A с авторами фильмов
Адрес: Центральный дом журналиста (Москва, Никитский бул., 8а/3а)
Забронировать билеты: https://arbatkino.ru/release/10027226?date=2023-06-15

Подробное актуальное расписание в Москве и других городах России и бронь билетов по ссылке: https://cinepromo.ru/prokat/

В программу показов войдут как свежие короткометражные фильмы от начинающих авторов, за которыми нужно начинать следить прямо сейчас, так и проверенные хиты, ставшие участниками и призёрами крупных международных фестивалей по всему миру.

“Короткий метр является идеальным форматом для теплых летних вечеров, когда хочется сбавить темп, провести время в кругу друзей и семьи или в уединенном эскапизме. Программы сформированы, так что за сеанс можно испытать объемный спектр эмоций: получить адреналин, отрешиться от проблем, подключившись к “жизни других”, погрузиться в рефлексию и задать себе неожиданные вопросы, просто посмеяться или побывать на психотерапевтическом сеансе. Короткометражные фильмы всегда оставляют продолжительное послевкусие и пространство для дискуссий и размышлений,”- поделилась Елена Коржаева, исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению фильмов CINEPROMO.

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