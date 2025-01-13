РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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editor
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Фонд Art.Сoordinate (artcoordinate.com) представляет второй сезон первой международной премии в области современного искусства среди подростков teen art awards (teenartawards.com).
Премия проводится при поддержке SEE Institute Dubai Sustainable City.
Тема второго сезона: «Устойчивый мир: общество будущего через призму искусства»

Art.Coordinate — это молодой Фонд поддержки и развития современного искусства, начавший свою работу в июле 2021 года.
Одной из главных задач для фонда является поддержка молодых художников и стремление стать для юных творцов той площадкой, на которой они смогут общаться, обмениваться опытом и получать помощь и поддержку друг от друга и от уже признанных коллег, во всем мире.
Для её достижения была создана международная премия teen art awards. Проект стал флагманским для фонда, важным и особенным не только для членов команды, но и для каждого, кто болеет за будущее современного искусства. Teen Art Awards — это не просто конкурс, это платформа для профессионального роста и реализации смелых идей. Возможность получить поддержку и помощь арт-сообщества. Способ узнать друг друга ближе и научиться выражать себя.

Условия конкурса
На конкурс принимаются работы в разных видах искусства: живопись, графика, цифровое искусство, фотография, видео-арт, перформанс, арт-текст. Срок подачи заявок с 1 августа до 1 ноября 2023 года. Подробная информация о теме и номинациях появится можно найти на сайте премии.

Тема второго сезона: «Устойчивый мир: общество будущего через призму искусства»

Что такое Sustainable World (Устойчивый мир)? Устойчивый мир — это свежий взгляд на уже привычные вещи. Это мир, построенный человеком, и направленный на объединение природы с ним. Нам важно определить свой sustainable world, где люди смогут наслаждаться природой, а не губить ее своей деятельностью, где люди смогут строить здоровое общество и жить в гармонии друг с другом.

В своей работе вы должны ответить на вопрос: каким я хочу видеть мир будущего? Можно отобразить один или два аспекта, рассказать все через призму искусства:
– отношения между людьми;
– жизнь в мегаполисе и за его пределами: взаимосвязь человека, природы и современных технологий.

Результат
Мы уверены, что лучшие идеи, которые сегодня вы превратите в искусство, завтра станут успешными стартапами или послужат стартом успешной карьеры в искусстве. И основой для нового мира, конечно.
Выставка лауреатов пройдет в пространстве SEE Institute Dubai Sustainable City в марте 2024 года.

История премии
Первый сезон состоялся в 2021 году, в нем приняли участие подростки из 8 стран мира. Проект получил международную «Культура онлайн» как лучший проект года, и региональную премию «Серебряный лучник» как лучший молодежный проект года.
Автор идеи и инициатор конкурса, основатель и президент Фонда Art.Сoordinate – Дарья Калинина.
Амбассадор второго сезона премии в ОАЭ — архитектор Лилия Гребнева.

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