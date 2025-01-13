Фонд Art.Сoordinate (artcoordinate.com) представляет второй сезон первой международной премии в области современного искусства среди подростков teen art awards (teenartawards.com).

Премия проводится при поддержке SEE Institute Dubai Sustainable City.

Тема второго сезона: «Устойчивый мир: общество будущего через призму искусства»

Art.Coordinate — это молодой Фонд поддержки и развития современного искусства, начавший свою работу в июле 2021 года.

Одной из главных задач для фонда является поддержка молодых художников и стремление стать для юных творцов той площадкой, на которой они смогут общаться, обмениваться опытом и получать помощь и поддержку друг от друга и от уже признанных коллег, во всем мире.

Для её достижения была создана международная премия teen art awards. Проект стал флагманским для фонда, важным и особенным не только для членов команды, но и для каждого, кто болеет за будущее современного искусства. Teen Art Awards — это не просто конкурс, это платформа для профессионального роста и реализации смелых идей. Возможность получить поддержку и помощь арт-сообщества. Способ узнать друг друга ближе и научиться выражать себя.

Условия конкурса

На конкурс принимаются работы в разных видах искусства: живопись, графика, цифровое искусство, фотография, видео-арт, перформанс, арт-текст. Срок подачи заявок с 1 августа до 1 ноября 2023 года. Подробная информация о теме и номинациях появится можно найти на сайте премии.

Тема второго сезона: «Устойчивый мир: общество будущего через призму искусства»

Что такое Sustainable World (Устойчивый мир)? Устойчивый мир — это свежий взгляд на уже привычные вещи. Это мир, построенный человеком, и направленный на объединение природы с ним. Нам важно определить свой sustainable world, где люди смогут наслаждаться природой, а не губить ее своей деятельностью, где люди смогут строить здоровое общество и жить в гармонии друг с другом.

В своей работе вы должны ответить на вопрос: каким я хочу видеть мир будущего? Можно отобразить один или два аспекта, рассказать все через призму искусства:

– отношения между людьми;

– жизнь в мегаполисе и за его пределами: взаимосвязь человека, природы и современных технологий.

Результат

Мы уверены, что лучшие идеи, которые сегодня вы превратите в искусство, завтра станут успешными стартапами или послужат стартом успешной карьеры в искусстве. И основой для нового мира, конечно.

Выставка лауреатов пройдет в пространстве SEE Institute Dubai Sustainable City в марте 2024 года.

История премии

Первый сезон состоялся в 2021 году, в нем приняли участие подростки из 8 стран мира. Проект получил международную «Культура онлайн» как лучший проект года, и региональную премию «Серебряный лучник» как лучший молодежный проект года.

Автор идеи и инициатор конкурса, основатель и президент Фонда Art.Сoordinate – Дарья Калинина.

Амбассадор второго сезона премии в ОАЭ — архитектор Лилия Гребнева.