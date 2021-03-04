«17FOR17». РГБ открывает выставочный сезон плакатами датских дизайнеров

Российская государственная библиотека и Датский институт культуры в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с некоммерческой организацией Chora2030 и при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве представляют выставку, посвящённую Целям в области устойчивого развития ООН. С 4 марта по 4 апреля 2021 года плакаты датских и российских дизайнеров можно будет увидеть в Розовом зале РГБ.

Начало проекта «17FOR17» было положено в 2016 году, когда Chora2030 пригласила 17 датских дизайнеров воплотить в плакатах свою интерпретацию семнадцати Целей устойчивого развития. Результатом этого сотрудничества стала выставка, с большим успехом проходившая в рамках ряда значимых событий в Копенгагене, Орхусе, Вайле и на Борнхольме.

В создании первой части проекта приняли участие датские дизайнеры Ким Мейер Андерсен, Пер Арнольди, Ян Граруп, Петер Гюллан, Гитте Кат, Расмус Кох, Хенрик Кубел, Мервин Курлански, Йохан Адам Линнебалле, Майбрит Линнебьерг, Бо Линнеманн, Финн Нюгаард, Лине Росе, Торбен Сков, Суссе Фишер, Рикке Хансен и Йонас Хекшер. Коллекцию работ принимали в своих залах Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и Женеве и Город ООН в Копенгагене.

Позднее в сотрудничестве с Международным альянсом художников-графиков и графических дизайнеров (AGI) в Брюсселе «17FOR17» стала международным проектом — в Париже и Гааге свои работы представили французские и нидерландские дизайнеры.

Россия присоединилась к проекту в 2020-м году, к участию были приглашены известные российские дизайнеры. В экспозицию выставки в Розовом зале вошли работы Петра Банкова, Эрика Белоусова, Юрия Гулитова, Игоря Гуровича, Евгения Добровинского, Эркена Кагарова, Ольги Ковалёвой, Жаннет Марк, Павла Писклакова, Дмитрия Рекина, Юрия Суркова, Виктора Тяпкова, Светланы, Анастасии, Александры и Александра Фалдиных, Владимира Чайки, Наташи Шендрик и Николая Штока.

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В рамках выставки 18 марта в 19:00 пройдёт лекция «Плакат как высказывание». В первой части лекции Любовь Родионова, заведующая отделом изоизданий РГБ, расскажет об истории плаката и о формировании их коллекции в библиотеке. Во второй части — куратор международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Сергей Серов поговорит о современном бытовании международного плаката и о коллекции биеннале.

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