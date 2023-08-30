18-й кинофестиваль «Мир знаний» пройдет в Санкт-Петербурге в начале октября

XVIII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», организованный Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 10 октября. Международный конкурс фестиваля объединит российские и зарубежные картины. Темой «Мира знаний» в этом году станет «Невидимая работа музеев». Фильмы о научной и исследовательской деятельности музеев по всему миру войдут в особую программу «Наука в музее». Зрителей также ждут специальные показы и детская программа.

«В начале октября состоится уже восемнадцатый фестиваль “Мир знаний”. Ежегодно в Северной столице проходит организованный киностудией смотр самых актуальных научно-популярных и исследовательских фильмов со всего мира. Мы благодарны Минкультуры России за неизменную поддержку фестиваля, который способствует развитию в стране этого жанра, а также формированию нового сообщества документалистов. Мы с интересом ждем от авторов заявки в российскую программу. Тема в этом году – научная и исследовательская работа музеев. Ей же посвящена ставшая традиционной на фестивале лаборатория научного кино. Прием заявок в лабораторию открыт, и мы рады пригласить к участию студентов и музейных работников из Санкт-Петербурга», – рассказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

Конкурс нового российского кино будет оценивать жюри популяризаторов науки – уже в третий раз, начиная с 2021 года. Заявку на участие в российской программе можно подать до 8 сентября на сайте nauka.world. Принимаются полнометражные и короткометражные фильмы научно-просветительской и исследовательской тематики производства 2022–2023 годов, при этом показ на «Мире знаний» не обязательно должен быть премьерным.

В рамках фестиваля «Мир знаний» пройдет лаборатория научного кино и мультимедийных технологий Science Film Lab – образовательная программа для студентов творческих вузов и работников музеев из Санкт-Петербурга, которая будет состоять из нескольких этапов. Сначала пройдут лекции и практические занятия для ознакомления с работой музейных институций города. На следующем этапе при поддержке кураторов участники разработают собственные проекты фильмов. И наконец 18 ноября они представят свои работы продюсерам, представителям онлайн-кинотеатров, музеев и культурных фондов на питчинге. Лаборатория открыта для участников старше 18 лет, подать заявку можно до 15 сентября на сайте sciencefilmlab.ru.

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» – масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино – первый и единственный в Северной столице. Миссия фестиваля, организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, состоит в популяризации научного и исследовательского кино, создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников. С 6 по 10 октября 2023 года «Мир знаний» состоится в Санкт-Петербурге в 18-й раз.

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