18 московских издательств смогут бесплатно представить свою продукцию на Международной книжной ярмарке non/fictio№24

С 1 по 5 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24 в Гостином дворе будет представлена секция столичных издательств Created in Moscow, организованная Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В столице сосредоточено 44% всех российских издательств. В октябре АКИ провело заявочную кампанию, по итогам которой 18 из них разместят свои стенды на ярмарке совершенно бесплатно. Для сравнения — в прошлом году участников было одиннадцать, но, поскольку интерес к этому сегменту растет, в 2022 году организаторы решили расширить секцию.

Приоритет был отдан издательствам, которые используют креативный дизайн, мультимедийные технологии, высококачественную полиграфию и нестандартный подход к созданию продукции, открывают новые имена, продвигают комиксы и самиздат.

— Эта ярмарка — самая знаковая и важная для нас, потому что мы специализируемся именно на научно-популярной литературе. Здесь мы можем максимально плотно пообщаться с аудиторией, презентовать новые издания, познакомиться с партнерами. Приятно, когда люди приходят и лично благодарят за книги, качество и адекватные цены. Мы уже много лет участвуем в российских и международных книжных ярмарках, стараясь не обходить стороной все крупные мероприятия, но часто это дополнительная статья расходов. Большое преимущество Created in Moscow в том, что Агентство креативных индустрий поддерживает столичный издательский рынок. Такая помощь сейчас особенно актуальна, — говорит Валентина Агеева, издательство «Пешком в историю».

Участники активно готовятся к ярмарке и подчеркивают значимость организации секции Created in Moscow на non/fiction:

— К моменту проведения non/fiction у нас выходит максимальное количество новых книг. Читатели ждут этого события, и в декабре мы встречаемся с ними, чтобы поделиться новинками, получить обратную связь по поводу ранее вышедших, подискутировать. Организация секции Created in Moscow на ярмарке — очень важный шаг на пути к издателям. Это в принципе непростое направление креативного бизнеса, а сейчас развиваться в нем еще сложнее. Когда стоимость печати растет и тиражи становятся меньше из-за увеличения затрат, поддержка города дает нам возможность выпускать больше или, по крайней мере, не меньше книг, чем раньше. Для нас сотрудничество с Агентством креативных индустрий — знак того, что мы не одни и занимаемся по-настоящему важным делом, — уверена Яна Валуева, издательство «Абрикобукс».

— Сегодня небольшим независимым издательствам очень важна поддержка города, поэтому мы очень рады быть частью секции Created in Moscow. Для нас это возможность обсудить перспективы и направления развития индустрии, найти новых авторов, иллюстраторов и других специалистов для возможного сотрудничества. Со своей стороны мы подготовили для гостей знаменитую «Сказку о царе Салтане», оформленную в стиле Казимира Малевича, две книги для детей по безопасности в игровой форме и знакомство с собакой-поводырем, — рассказывает Маргарита Науменко, издательство VoiceBook.

non/fiction — это не только ярмарка художественной, научной и научно-популярной литературы, но и международный форум, где знакомятся и договариваются о сотрудничестве авторы, издатели, книготорговцы, критики, агенты и переводчики. Кроме того, на ярмарке пройдет масштабная серия мероприятий, в рамках которой Агентство креативных индустрий организует свой блок из четырех частей: это дискуссии с представителями Правительства Москвы и творческого бизнеса, презентации книг, а также специальная творческая программа для детей и взрослых.

Фото — АКИ

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