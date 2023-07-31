2 415 000 рублей на поддержку молодежных проектов получат победители Росмолодёжь.Гранты на «Тавриде»

На «Тавриде» в Крыму завершился образовательный заезд «Наука как искусство». 327 участника из 68 регионов России учились исследовать мир через искусство и творить через познание. Многие защищали свои проекты на конкурсе РосмолодёжьГранты. Результат – пять победителей из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Выборга, Ставрополя и Симферополя рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 2 415 000 рублей.

В рамках образовательного заезда «Наука как искусство» на участие в конкурсе было подано 52 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышли 35 проектов. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 5 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 280 до 730 тысяч рублей. Трое из победителей являются финалистами Акселератора творческих проектов, организованного «Тавридой» в регионах России зимой-весной 2023 года.

Юлиана Орлова из Ленинградской области получит грант 440 000 рублей на организацию медиашколы «Медиатлон». Цель проекта в том, чтобы познакомить молодёжь с профессией спортивного журналиста и повысить их знания и навыки в медиасфере. С октября 2023 года по май 2024 года молодые люди из Выборгского, Всеволожского и Гатчинского районов Ленинградской области будут проходить образовательные модули, включающие лекции от экспертов, посвященные общим темам медиасферы, вызовам, трендам и инновациям в медиа. Параллельно будут проходить тренинги по добровольчеству и волонтерству в сфере спорта. Для закрепления полученных знаний запланированы творческие интенсивы по продвижению действующих спортивных сообществ и мероприятий в социальных сетях.

Ксения Шишкина из Крыма свой грант 280 000 рублей направит на развитие школы «Личный бренд документалиста». Участниками школы станут подростки– ученики 7-11 классов, желающие развиваться в направлении документального кино и формировать свой личный стиль и почерк. На протяжении 5 месяцев учащиеся будут осваивать навыки операторства, написания сценария, режиссуры, актёрского мастерства, продвижения себя и своего продукта. Также в программу войдет серия мастер-классов по пластическому танцу, импровизации, ораторскому искусству и созданию логотипа. Итоговой работой курса станет документальный фильм о поэте Максимилиане Волошине. Фильм будет показан в школах и библиотеках Крыма в сопровождении с мастер-классами и рассказами от самих участников съемочного процесса.

Светлана Орехова из Ставропольского края направит грант 730 000 рублей на научную астрономическую школу «Автостопом по Вселенной». Проект будет реализован молодыми учеными на базе астрофизической обсерватории Северо-Кавказского федерального университета при поддержке физико-технического факультета СКФУ, Специальной астрофизической обсерватории РАН и Кисловодской горной астрономической станции. Цель проекта в том, чтобы заинтересовать молодёжь Ставрополья в астрономии, повысить их грамотность в этой области знаний и обратить их внимание на научно-технические специальности, связанные с освоением космоса, которые они могут выбрать для своей будущей карьеры.

Анастасия Снигур из Новосибирска направит грант 365 000 рублей на организацию коворкинг-оранжереи «Синтез». На территории Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета сами студенты создадут особенное пространство, которое превратят в оранжерею, посадив там различные виды растений и цветов. Коворкинг станет местом для совместной работы, здесь будут проходить творческие мастер-классы от специалистов Новосибирска, отдельным блоком пройдут лекции по темам строительства с уклоном в экологию. Такой симбиоз продемонстрирует, что в экологии есть место креативным идеям и оригинальности, и поможет обратить внимание молодёжи на важные экологические проблемы, привить бережливое отношение к природе.

Грант в 600 000 рублей на анимационную мастерскую «Кадр за кадром» получит Дарья Хачикова из Ростовской области. Теперь в Ростове-на-Дону появится место, где местная молодёжь сможет погрузиться в процесс производства мультипликационных фильмов. С октября 2023 года по июль 2024 года участники, прошедшие отбор, будут изучать историю советской и российской анимации, знакомиться с различными анимационными техниками и работать над созданием мультфильмов, пройдя все этапы кинопроизводства от продакшена до конечного результата. Итоговые работы будут показаны в местных киноклубах и отправлены на фестивали. А раскадровки, куклы, декорации и другими элементы для анимации, созданные участниками, будут выставлены в музее местного киноклуба.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». С 2015 года победителями конкурса уже стали более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по её результатам выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта. В 2023 году конкурс проходит на площадке «Тавриды» на каждом из 7 образовательных заездов, а также на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». По итогам пяти прошедших заездов победителями уже стали 22 человека, общая сумма грантовой поддержки – 10 288 000 рублей.

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