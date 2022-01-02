2 января – День научной фантастики

2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Среди любителей различных литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.

Дата праздника была выбрана не случайно – это день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов ХХ века Айзека Азимова. Многие любители жанра поддержали инициативу и присоединились к празднованию, кто-то продолжает оспаривать выбор даты. Однако, факт остаётся фактом – праздник есть, и его появление не случайно.

Он появился благодаря именам таких выдающихся писателей, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Айзек Азимов, Станислав Лем, Рэй Брэдбери, Роберт Хайнлайн, Артур Кларк, Александр Беляев, Иван Ефремов, Кир Булычёв, братья Стругацкие, Филипп К. Дик и многих других. Перечисление произведений этих и других авторов, творивших и продолжающих творить в жанре научной фантастики, заняло бы не одну страницу. Однако к заслугам писателей-фантастов смело можно отнести то, что многие идеи, изложенные в их произведениях, рано или поздно становились реальностью.

АртМосковия тоже присоединяется к празднованию Дня научной фантастики и предлагает свой список научно-фантастических произведений:

ТОП-10 КНИГ –

Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой;

Герберт Уэлс. Война миров;

Герберт Уэлс. Машина времени;

Станисла Лем. Эдем;

Станислав Лем. Непобедимый;

Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине;

Сергей Снегов. Люди как боги (трилогия);

Филипп К. Дик. Мечтают ли андроиды об электроовцах?

Дэнн Симмонс. Гиперион (тетралогия).

ТОП-10 ФИЛЬМОВ –

Звездные войны (классическая сага и фильмы по Вселенной Звездных войн);

2001. Космическая одиссея (фильм 1968 года про произведениям Айзека Азимова);

Чужой (все фильмы);

Инопланетянин;

Солярис (фильм Андрея Тарковского 1972 года по одноименному произведению Станислава Лема);

Звездный десант;

Полет навигатора;

Томинокеры (по одноименному произведению Стивена Кинга);

Терминатор;

Газонокосильщик (по одноименному произведению Стивена Кинга).

ТОП-10 СЕРИАЛОВ –

Звездный путь;

Вавилон-5;

Пространство;

Секретные материалы;

Звездные врата;

На краю Вселенной;

Щит;

Эврика;

Грань;

Терра Нова.

ТОП-10 СПЕКТАКЛЕЙ –

Аркадий и Борис Стругацкие. Отель «У погибшего альпиниста»;

Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света;

Станислав Лем. Дознание;

Рэй Бредбери. На красной планете;

Гарри Гарисон. Полицейский робот;

Роберт Джоунс. Эксперимент;

Кир Булычев. Можно ли попросить Нину?;

Алексей Толстой. Айэлита;

Владимир Губарев. Саркофаг;

Айзек Азимов. Профессия.

Если вам нравится что-то еще и у вас есть желание поделиться своими любимыми произведениями в жанре научной фантастики — пишите в комментариях. Комментарии будут опубликованы после модерации.

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