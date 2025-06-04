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Домой366INFO.RU2050.ЛАБ разработал дизайн корпуса установки по производству СПГ

2050.ЛАБ разработал дизайн корпуса установки по производству СПГ

editor
By editor
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GAZSURF

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ разработал дизайн корпуса инновационной установки по производству сжиженного природного газа (СПГ) для компании ГазСёрф.

ГазСёрф — производственно-инжиниринговая компания полного цикла, реализующая проекты в области газопереработки и воздухоразделения.

Сжиженный природный газ – ценный вид топлива, который важен и нужен для промышленности. А потому установка для его производства – уникальный инженерный объект.

В проекте для ГазСёрф было несколько ключевых требований: высокая заметность объекта с воздуха и земли, простота сборки и обслуживания, технологичность производства панелей, повышенная устойчивость к экстремальным погодным условиям, защита от коррозии, удобство эксплуатации для персонала.

Для заказчика было создано шесть вариантов концепций установки. После анализа остались два наиболее перспективных направления, из которых в итоге выбран оптимальный вариант, сочетающий функциональность, технологичность и эстетику.

GAZSURF

Финальная концепция — двухмодульная установка с гладким монотонным профилем с «мягкими» углами и наклонной крышей. Это создает впечатление футуристичного дизайна, напоминающего арктические станции.

Установка для производства СПГ разработана с учетом максимальной технологичности и простоты сборки, способна работать в широком диапазоне температур от -50°C до +50°C. Конструкция надежно защищена от ветровых и снеговых нагрузок, обладает повышенной коррозионной стойкостью для эксплуатации на открытом воздухе. Особое внимание уделено возможности индивидуального цветового оформления: доступны как яркие полноцветные решения, так и более сдержанные варианты, позволяющие адаптировать внешний вид установки под конкретную местность.

В рамках проекта была проведена детальная конструкторская проработка изделия. Разработана 3D-модель с учетом всех технологических возможностей и ограничений по производству и сборке узлов, включая полный технологический анализ конструкции и проработку кинематики подвижных элементов. Создан полный комплект конструкторской документации, включающий около 200 сборочных и более 700 детальных чертежей, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД.

Проект для ГазСёрф – это пример комплексной инженерной задачи. По мнению разработчиков, установка станет не только эффективным производственным объектом, но и заметным элементом промышленной архитектуры.

Изображения © пресс-служба 2050.ЛАБ

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