2050.ЛАБ выплатит победителю конкурса Design Challenge 100 тыс. рублей

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ подвел итоги Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Победитель получит приз в размере 100 тыс. рублей и дополнительные баллы при поступлении в магистратуру «Промышленный дизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС.

Финал состоялся на V Международной конференции по промышленному дизайну Design Day 2050. В юбилейном для студии году задачу для конкурса ставил непосредственно 2050.ЛАБ.

Design Challenge проводится ежегодно с 2020 года. В этом году было подано более 100 заявок, Участники приехали из разных регионов России.

Конкурс включает два этапа: отборочный и основной. Для участия в основной части состязания допущено 10 финалистов.

На отборочном этапе необходимо было провести дизайн-исследование по проектированию защитной экипировки для зимних видов спорта. Основное задание — проектирование хоккейного шлема согласно техническому заданию. Среди обязательных элементов необходимо было: предусмотреть вентиляцию, обеспечить высокую обзорность игроку, продумать места нанесения командной графики и номера игрока, уделить внимание защите ушей и перспективе создания линейки продуктов на базе шлема.

Весь следующий день конкурсанты разрабатывали проекты и готовили презентации к публичной защите.

Председатель жюри конкурса, шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков отметил, что тема задания узкоспециализированная, и это сделано специально, чтобы участники могли проанализировать новый для них объект. Главные ожидания от молодого поколения – предложение нестандартных решений по дизайну предмета.

29 июня, на Design Day 2050, состоялась публичная защита. Каждый участник представил свой проект перед жюри и гостями мероприятия.

Победу завоевала выпускница бакалавриата Карлтонского Университета Канады Александра Шевцова. Она рассказала: «Я участвую в Design Challenge второй год. Это один из самых известных конкурсов по промдизайну в России. Здорово, что он проводится большой студией в рамках крупной конференции и в партнерстве с университетом. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, задача была более обширная и сложная. В этом году сильные соперники — приятно видеть, что у нас в стране растет уровень промдизайна, в том числе благодаря таким инициативам».