РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RU2050.ЛАБ выплатит победителю конкурса Design Challenge 100 тыс. рублей

2050.ЛАБ выплатит победителю конкурса Design Challenge 100 тыс. рублей

editor
By editor
61
2050-лаб

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ подвел итоги Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Победитель получит приз в размере 100 тыс. рублей и дополнительные баллы при поступлении в магистратуру «Промышленный дизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС.

Финал состоялся на V Международной конференции по промышленному дизайну Design Day 2050. В юбилейном для студии году задачу для конкурса ставил непосредственно 2050.ЛАБ.

Design Challenge проводится ежегодно с 2020 года. В этом году было подано более 100 заявок, Участники приехали из разных регионов России.

Конкурс включает два этапа: отборочный и основной. Для участия в основной части состязания допущено 10 финалистов.

На отборочном этапе необходимо было провести дизайн-исследование по проектированию защитной экипировки для зимних видов спорта. Основное задание — проектирование хоккейного шлема согласно техническому заданию. Среди обязательных элементов необходимо было: предусмотреть вентиляцию, обеспечить высокую обзорность игроку, продумать места нанесения командной графики и номера игрока, уделить внимание защите ушей и перспективе создания линейки продуктов на базе шлема.

Весь следующий день конкурсанты разрабатывали проекты и готовили презентации к публичной защите.

Председатель жюри конкурса, шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков отметил, что тема задания узкоспециализированная, и это сделано специально, чтобы участники могли проанализировать новый для них объект. Главные ожидания от молодого поколения – предложение нестандартных решений по дизайну предмета.

29 июня, на Design Day 2050, состоялась публичная защита. Каждый участник представил свой проект перед жюри и гостями мероприятия.

Победу завоевала выпускница бакалавриата Карлтонского Университета Канады Александра Шевцова. Она рассказала: «Я участвую в Design Challenge второй год. Это один из самых известных конкурсов по промдизайну в России. Здорово, что он проводится большой студией в рамках крупной конференции и в партнерстве с университетом. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, задача была более обширная и сложная. В этом году сильные соперники — приятно видеть, что у нас в стране растет уровень промдизайна, в том числе благодаря таким инициативам».

Предыдущая статья
Игорь Бутман: «Сейчас есть все шансы для того, чтобы перевернуть музыкальный мир»
Следующая статья
Иви объявил о старте съемок комедийной мелодрамы «Интересное положение»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru