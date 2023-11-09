В Российской академии художеств состоялась конференция «Фестиваль современного церковного искусства “Видеть и слышать”: итоги и перспективы», посвященная Фестивалю, который проходил в Московском доме художника с 27 октября по 4 ноября.

За девять дней фестиваль посетили около 25 тысяч человек. Он стал уникальной площадкой для общения лучших современных мастеров церковного искусства со зрителями. Согласно опросу, который проводился на площадке Фестиваля, 97 % посетителей советовали друзьям и знакомым побывать на его площадке, а 56 % планировали вернуться на следующий день, чтобы принять участие в других мероприятиях Фестиваля.

На конференции в Российской академии художеств обсудили итоги, дальнейшие перспективы и направления развития проекта «Видеть и слышать».

«Фестиваль стал настоящим праздником искусства: потрясающая программа, замечательное взаимодействие художников и зрителей. Сейчас перед нами остро стоит вопрос сохранения и укрепления духовных сил в человеке. И у тех, кто все свои силы отдает искусству, есть важная и ответственная задача по сохранению в людях духовной составляющей. Желаю, чтобы Фестиваль «Видеть и слышать» масштабировался, стал международным и получил большое развитие», — отметила в своем выступлении вице-президент и член Президиума Российской академии художеств Татьяна Кочемасова.

Первый вице-президент РАХ Виктор Калинин вручил Золотую медаль Московского союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства народному художнику РФ, вице-президенту Российской академии художеств Евгению Максимову.

Евгений Николаевич отметил, что особенно радостным на Фестивале было то, что рядом с работами именитых мастеров были представлены работы молодых художников. «Важно, чтобы молодые прикоснулись, поучаствовали в выставке и были представлены вместе с известными художниками. Это было всеобъемлюще. Возникла мысль, что выставка может вырасти во что-то более серьезное и глобальное. И очень важно, что государство и Президентский фонд культурных инициатив оценили проект «Видеть и слышать». Это высокое достижение», — подчеркнул Евгений Максимов.

С докладами на конференции выступили член-корреспондент Российской академии художеств, руководитель творческой мастерской «Царьград», генеральный продюсер Фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать» Дмитрий Трофимов, директор Фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать» Тамара Дайн и другие члены оргкомитета Фестиваля. Они отметили, что Фестиваль, несомненно, получит свое развитие в будущем — он показал, что церковное искусство живо и очень востребовано: 90 % зрителей хотели бы снова посетить Фестиваль «Видеть и слышать».

На выставке «Монументальное искусство в Церкви», где 200 мастеров представили 300 работ, в дни Фестиваля было организовано 103 экскурсии. Состоялись выступления 7 коллективов, исполняющих духовную музыку, 5 мастер-классов известных художников, 5 мастерских для детей и взрослых, 5 просветительских лекций, 3 круглых стола по актуальным вопросам церковного искусства, 3 творческие встречи с презентациями книг, прошли показы 19 фильмов о христианском искусстве.

Проект «Видеть и слышать» реализуется под эгидой Московского Союза Художников при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской академии художеств.

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