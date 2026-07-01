26 лет в ритме вечеринки: Радио DFM принимает поздравления от звёзд и слушателей

Сегодня, 1 июля, Радио DFM празднует своё 26-летие. Больше четверти века станция держит марку главной танцевальной радиостанции страны, создавая атмосферу бесконечной вечеринки и собирая у эфира миллионы слушателей. В этот день волны заполнены поздравлениями от топ-артистов и хитами, которые давно стали визитной карточкой бренда.

Всё началось 1 июля 2000 года — тогда радио впервые заговорило одновременно в Москве и Екатеринбурге, и называлось оно «Радио Динамит». Со временем сменилось имя, но суть осталась прежней: быть проводником в мир зажигательных битов и клубной культуры.

В «нулевые» фанаты охотились за фирменными CD-сборниками станции, а сегодня фирменные ремиксы DFM собирают миллионы прослушиваний на стримингах. Плюс десятки тематических digital-потоков, где каждый может найти свой ритм — хоть для утреннего заряда, хоть для ночного драйва.

За 26 лет DFM запустил немало громких проектов. Например, подкаст «Gazgolder live» с Бастой, где гостями становились самые неожиданные персонажи — от эпатажного Богдана Титомира до утончённой Полины Гагариной. А в 2021 году станция устроила «DFM DANCE МАРАФОН» — тогда прямые эфиры с диджеями шли по всей стране от Крыма до Магадана, и на волнах звучали сеты Александра Попова, Леонида Руденко, Владимира Фонарева, SWANKY TUNES и других трендсеттеров электронной сцены.

Гостями радио за эти годы были десятки мировых звёзд: Scooter, Paul Oakenfold, Klingande, Anastacia и даже знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер. А легендарные DFM Dance Party собирали топов поп-музыки, диджеев и слушателей в культовых московских клубах — танцпол разрывали до утра.

26 лет — это не просто цифра. Это тысячи треков, сотни проектов, миллионы улыбок и нескончаемый поток энергии. От всей души поздравляем команду DFM — звучите ещё громче, ярче и ближе к своему слушателю!