26 молодых дизайнеров представили свои бренды экспертам моды в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», проект Росмолодёжи) завершилась программа-акселератор «Создание и продвижение модного бренда», разработанная совместно с модным домом CHAPURIN и агентством по масштабированию модного бизнеса «ШТАБ». Завершением программы стал питчинг — защита новых брендов перед экспертами моды, в том числе дизайнером Игорем Чапуриным. В итоге участники получили не только наставления от экспертов, но также поддержку от партнеров для дальнейшего развития бизнеса, среди которых были представители торговых площадок Trend Island, SLAVA, «Центральный Дом Дизайнера», универмага «Ремарк», производственной компании OSNOVA и бренда 7.2.66, сырьевого партнера «БестТекс», а также издания PEOPLETALK, медиахолдинга Shkulev Media Holding и проекта «Новый Русский».

На одну неделю в феврале Академия творческих индустрий «Меганом» превратилась в площадку для проведения фотосъемок. Здесь для 26 дизайнеров под руководством экспертов были отсняты коллекции, которые участники создавали в рамках программы-акселератора «Создание и продвижение модного бренда». Параллельно осваивая навыки публичных выступлений, на заключительном этапе участники готовились к защите своих проектов перед партнерами из индустрии. Финальное событие, которое подвело итоги напряженной работы, состоялось 17 и 18 февраля.

На протяжении полугода молодые дизайнеры одежды детально погружались во все этапы создания и продвижения бренда. За восемь модулей, начав с идеи и миссии бренда, участники разработали стратегии его развития и выхода на ведущие розничные площадки отечественного рынка. К финалу программы они подошли с новым продуктом, яркими образами для своих коллекций и уникальными торговыми предложениями.

«Текущее время в этой профессии таково, что иногда мир ищет дизайнера, а иногда — очень хорошего лидера, который объединяет дизайнеров. И на этой программе ребята максимально смогли проверить себя в этом и раскрыть. Любопытно, что кто-то видел себя дизайнером, а оказался, наоборот, более сильным в понимании формирования бренда. Есть и те, кто решил попробовать себя в создании бренда, а оказался очень тонкой личностью, у которой есть шанс стать хорошим художником. В этом также заключается сила того, что мы здесь делали. Мы позволили, во-первых, им самим разобраться в себе, а во-вторых, те специалисты, которых мы им предоставили, максимально раскрывали самые лучшие качества участников. Перспектива у всех после проделанной работы огромна. Мы подтолкнули их к мыслям, действиям и результатам. Этот курс помог некоторым избавиться от иллюзий а кому-то, наоборот, превратить иллюзии в реальность», — рассказал наставник программы, дизайнер, основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин.

На защите брендов участники представили свои коллекции перед профильными партнерами, торговыми площадками, брендами, производствами и модными изданиями. На питчинге также присутствовали представители Президентского фонда культурных инициатив.

Эксперт программы, глава и основатель «Центрального Дома Дизайнера» Рената Мансурова отметила, что программа позволила участникам разобраться в себе, предоставила все условия для того, чтобы дизайнеры раскрыли в себе весь потенциал, смогли творить и создавать что-то новое. Она подчеркнула важность честности в искусстве: «Я видела здесь работу со своим истинным «хочу», с вопросом «Слышу ли я себя?» и, самое главное, «Позволяю ли я себе выдать в мир то, что я действительно думаю?». Ведь почему современное искусство вызывает все больший интерес? Потому что это про честность. Это про честность художника с собой и с миром».

Помимо обратной связи от партнеров и экспертов, в модной индустрии по результатам питчинга часть молодых дизайнеров получила возможности, которые позволят им двигаться дальше: экспонирование на торговых площадках, персональные консультации, приглашения к выступлению на профильных мероприятиях, сертификаты на производственные услуги и сырье. Работа с партнерами будет продолжаться и после программы так, чтобы участники достигли поставленных целей.

В частности, универмаг SLAVA выразил желание работать с брендами Pink Frog, JULIA IVA, Alruna и Granovskaya. «Центральный Дом Дизайнера» готов сотрудничать точечно, а именно интегрировать отдельные изделия таких молодых брендов, как Vestido, O.Zevaykina и Alruna. Бренды POLONE и Nastino получили приглашение экспонировать свои изделия в корнере Trend Island.

Бренды Pink Frog, CHALAYA, JULIA IVA, Granovskaya и POLONE также получили сертификаты на полиграфические услуги от российского бренда одежды 7.2.66. Бренд Pink Frog удостоился сертификата на 100 метров ткани для производства будущих коллекций. А проект «Новый Русский» предоставил возможность бесплатного размещения на сайте брендам POLONE, Nastino, KEFIRMAYKIFER, Pink Frog, Бусла и Nanomic.

Кроме того, по окончании долгосрочной программы все участники получили удостоверения от Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица о прохождении программы дополнительного профессионального образования по направлению «Конструирование и моделирование костюма. Работа с техническими картами».

На протяжении всей программы с участниками работал и всегда был рядом PR- и маркетинг-директор бренда CHAPURIN Антон Копылов. Эксперт отметил, что программа позволила участникам развить свой бренд, проявить себя с новой стороны, увидеть свои слабые и сильные стороны, поучиться у профессионалов и поучаствовать в дискуссиях, благодаря которым рождались новые идеи: «Программа дала участникам хорошее ускорение, но как они будут развиваться дальше и трансформировать полученные знания и навыки, время покажет. Я думаю, что у многих ребят есть очень серьезный потенциал, но и присутствует определенная робость. Кто-то мечется между желанием творческой реализации и созданием бизнес-проекта, который будет приносить деньги. И, конечно, в этих метаниях теряется цельность бренда, что многих останавливает. Поэтому хочу пожелать многим, чтобы они не боялись и творили. Потому что по своему опыту могу сказать, что даже самую, казалось бы, сложную творческую идею, если она талантлива, интересна и нова, можно упаковать в грамотную маркетинговую стратегию и сделать успешный бренд».

Его слова подтвердила эксперт программы, бизнес-наставник, предприниматель и создатель брендов одежды Ирина Коротенко, подчеркнув, что программа сильная, но что каждый из участников от нее берет — зависит только от него самого. Она добавила, что акселераторы подобного рода могут дать огромный толчок российской моде: «За свои 25 лет управления собственным брендом я нанимала дизайнеров, которые в 90% были абсолютно далеки от производства. Дизайнер — в своем творчестве оторванный от экономики, от бизнес-процессов. Он не понимает, как свои идеи вообще воплотить в жизнь: в ткань, в лекала, в технологию. Это очень огромный разрыв. Сейчас этот разрыв нивелируется, в том числе с помощью этой программы. Это как раз соединение творческого и практического».

Весь объем знаний, полученный за время программы с 1 августа 2023 года, позволит участникам уверенно развиваться и присутствовать на российском рынке, творить в соответствии с запросами различных целевых групп потребительской аудитории.