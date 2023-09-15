С 3 по 6 октября 2023 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет 26-ая Международная выставка «ПИР Экспо» 2023.

В этом октябре уже в 26-раз пройдёт масштабная международная выставка «ПИР Экспо». Ежегодно мероприятие объединяет поставщиков, производителей, отельеров и рестораторов России, собирая актуальные тренды и новинки индустрии гостеприимства.

«ПИР Экспо» — это не только праздник для каждого участника, но и территория нетворкинга, бизнеса и идей. Выставка открывает возможности для установления полезных контактов и заключения выгодных договоров.

Ежегодно в рамках «ПИР Экспо» проходят четыре больших события, включающих масштабную экспозиционную часть и деловую программу:

ПИР–Ресторан;

ПИР–Отель;

ПИР–Кофе;

ПИР–Франчайзинг.

В России 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Поэтому и основная тема выставки — «Лидеры и наставники». Она посвящена раскрытию целостности HoReCa-сообщества, единству учителя и ученика, поставщика и покупателя, осмысленным перспективам корпоративного роста и личностного развития каждого участника рынка.

С 2022 года экспозиция «ПИР Экспо» увеличилась на 25%. Впервые выставка получится настолько глобальной. В проекте примут участие более 700 компаний из России и других стран. Они представят наиболее актуальные разработки в сфере оборудования, продуктов питания и расходных материалов для гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы Retail. За всю историю выставки 2023 год выделяется максимальным количеством российских участников-производителей.

Количество образовательных мероприятий и локаций деловой программы также выросло по сравнению с прошлым годом. Ответы на все вопросы гости выставки смогут получить более, чем на 400 конференциях, лекциях, семинарах, воркшопах и мастер-классах.

На «ПИР Экспо» 2023 особое внимание будет уделено новинкам в сфере гостинично-ресторанной индустрии. Посетители смогут ознакомиться с продукцией, разработками и решениями, которые ранее не были представлены на рынке: более 150 новинок и инноваций для сферы HoReCa.

Экспозиция выставочного проекта будет представлена в трех больших залах «Крокус Экспо» и разделена тематиками, согласно целевой аудитории гостей выставки.

В 2023 году в выставке принимает участие рекордное количество производителей за всю историю «ПИР Экспо». Среди них можно будет встретить отечественных поставщиков и производителей, а также их зарубежных коллег с возможностями развития на нашем рынке.

На «ПИР Экспо» у вас появиться возможность познакомиться как с известными брендами, давно зарекомендовавшими себя на рынке, так и с новыми региональными компаниями.

На площадке «ПИР-Ресторан» посетители найдут лучшее оборудование, программное обеспечение, посуду, мебель, инвентарь, текстильные изделия и многое другое от ведущих производителей и поставщиков.

Будут представлены различные сегменты продуктов для HoReCa. Здесь компании представят свою продукцию шеф-поварам, кондитерам и рестораторам, а также дистрибьюторам, работающим в нише общественного питания.

Особенностью года станет участие в экспозиции крупнейших агрохолдингов нашей страны.

Также свои товары презентуют компании, разрабатывающие технологическое оборудование. За последний год в этой сфере появилось много лидеров рынка, которые не стояли на месте и совершенствовали свои продукты.

На площадке «ПИР-Отель» ведущие бренды представят оригинальные решения для гостиничного бизнеса, новинки оборудования, оснащения, меблировки, услуг, текстиля, программного обеспечения. Отельеры найдут инновационные и экономически эффективные решения для бизнеса.

На территории «ПИР-Кофе» запланирована самая масштабная экспозиция за всю историю кофейной выставки. Посетители смогут познакомиться как с новыми продуктами уже известных отечественных компаний, так и с участниками из Турции и Китая. Здесь можно будет найти необходимое оборудование для обжарки и приготовления кофе, познакомиться с импортерами зелёного зерна, найти поставщиков обжаренного кофе и всех сопутствующих товаров: от одноразовой упаковки до сиропов.

«Франчайзинг» также остаётся одним из важнейших проектов выставки. На локации пройдут презентации франшиз в сфере общественного питания и средств размещения (отелей, коливингов, хостелов, глэмпингов).

Главные тематики выставочного проекта «ПИР Экспо», объединяющие ключевые направления индустрии гостеприимства, в этом году соберут масштабную деловую, обучающую и дискуссионную программу.

В этом году в рамках «ПИР Экспо» впервые организован форум «Алкоголь в ресторане.Фабрика идей». Он призван стать местом встречи рестораторов и отельеров с российскими производителями и поставщиками вин и крепкого алкоголя.

А также будет представлена новая площадка «Шеф. Меню и карта». Яркие дуэты известных шеф-поваров с их сомелье или шеф-барменами раскроют секреты работы в команде и вдохновят на создание идеальных сочетаний для меню и карт ваших ресторанов.

Важной частью деловой программы выставки станет «Форум Регионов России “Развитие туристской инфраструктуры”» — крупнейшее деловое событие по вопросам успешных инвестиций в туризме. Тема Форума в этом году — «Туристическая Экономика. Новая стратегия роста». Форум предоставляет ключевым игрокам отрасли возможность для обмена мнениями и совместной выработки действенных решений по развитию предприятий гостинично-ресторанной сферы и туризма в целом.

«Форум Регионов России» направлен на оказание содействия в качественном и количественном развитии объектов туристической инфраструктуры путём установления диалога между бизнесом и государством. Ожидается, что в 2023 году в работе форума примут участие свыше 800 специалистов из более чем 50 субъектов Российской Федерации. В программе Форума: более 40 специализированных сессий и панельных дискуссий и практических мастер-классов.

В рамках форума также пройдут специальные проекты «Хакатон по управлению туристическими территориями», «Школа девелопера. Туризм и рекреация» и впервые на площадке состоится «Кинофестиваль регионального кино»!

В этом году в период подготовки еще одного значимого проекта компании – форума «ЗАВТРАк ШЕФА» – было запущено голосование премии «ШЕФ-ПОВАР ГОДА» 2023.

Премия «ШЕФ-ПОВАР ГОДА» — ежегодная российская премия среди шеф-поваров. В рамках неё профессиональное поварское сообщество даёт независимую оценку и признание деятельности шеф-повара, в каждом регионе России.

«ШЕФ-ПОВАР ГОДА» — это новые имена и признанные лидеры. Это известность в своём регионе и во всей стране. Предварительное голосование пройдет на официальном

сайте и будет доступно профессиональным участникам сообщества.

Именно в период проведения выставки «ПИР Экспо» будет проходить второй, экспертный, этап голосования. Церемония вручения будет проведена через месяц после выставки — 27 ноября.

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