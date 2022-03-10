274 любительских творческих коллектива Подмосковья подали заявки на присвоение или подтверждение званий «Народный» или «Образцовый»

Министерством культуры Московской области завершен прием заявок на получение государственной услуги по присвоению (подтверждению) званий «Народный» или «Образцовый» подмосковным любительским творческим коллективам. Заявки принимались через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области. Всего поступило 274 заявки.

Теперь Министерство культуры Московской области сформирует экспертную комиссию по жанрам творчества. В свою очередь комиссия, в которую войдут авторитетные специалисты, сформирует график просмотров – заочных (для коллективов, подтверждающих звание) и очных (для коллективов, получающих звание впервые).

После окончания просмотров эксперты проведут семинары по жанрам, на которых и вынесут окончательное решение.

Напомним, что кандидатом на присвоение звания «Народный», «Образцовый» может стать коллектив, который:

стабильно действует не менее пяти лет с момента создания (в исключительных случаях звание может быть присвоено, если коллективу меньше пяти лет, но у него высокий уровень творческих достижений);

достиг высокого художественного уровня в творческой и исполнительской деятельности;

ведет регулярную репетиционную гастрольно-концертную деятельность, постоянно принимает участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности, активно пропагандирует свой жанр искусства на территории Московской области и за ее пределами;

реализует творческие программы, выявляя и поддерживая таланты и дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников коллектива;

является победителем областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются государственные органы управления и организации.

Звание «Народный» присваивается коллективам с составом участников от 18 лет и старше, звание «Образцовый» – с составом участников до 18 лет.

В настоящее время в Московской области 344 творческих коллектива носят звание «Народный» (более 8,7 тысяч участников) и 292 – звание «Образцовый» (более 13,5 тысяч участников).

Также в Подмосковье есть пять «Заслуженных коллективов народного творчества» (звание присваивается приказом Министерства культуры РФ):

Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» (Дмитровский г.о.);

Народный ансамбль танца «Боярышня» (г.о. Истра);

Народный коллектив «Театр балета «Грация» (Можайский г.о.);

Народный коллектив ансамбль танца «Малахит» (г.о. Орехово-Зуево);

Народный хореографический ансамбль «Россия» (г.о. Люберцы).

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