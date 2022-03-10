274 любительских творческих коллектива Подмосковья подали заявки на присвоение или подтверждение званий «Народный» или «Образцовый»

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Министерством культуры Московской области завершен прием заявок на получение государственной услуги по присвоению (подтверждению) званий «Народный» или «Образцовый» подмосковным любительским творческим коллективам. Заявки принимались через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области. Всего поступило 274 заявки.

Теперь Министерство культуры Московской области сформирует экспертную комиссию по жанрам творчества. В свою очередь комиссия, в которую войдут авторитетные специалисты, сформирует график просмотров – заочных (для коллективов, подтверждающих звание) и очных (для коллективов, получающих звание впервые).

После окончания просмотров эксперты проведут семинары по жанрам, на которых и вынесут окончательное решение.

Напомним, что кандидатом на присвоение звания «Народный», «Образцовый» может стать коллектив, который:

  • стабильно действует не менее пяти лет с момента создания (в исключительных случаях звание может быть присвоено, если коллективу меньше пяти лет, но у него высокий уровень творческих достижений);
  • достиг высокого художественного уровня в творческой и исполнительской деятельности;
  • ведет регулярную репетиционную гастрольно-концертную деятельность, постоянно принимает участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности, активно пропагандирует свой жанр искусства на территории Московской области и за ее пределами;
  • реализует творческие программы, выявляя и поддерживая таланты и дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников коллектива;
  • является победителем областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями которых являются государственные органы управления и организации.

Звание «Народный» присваивается коллективам с составом участников от 18 лет и старше, звание «Образцовый» – с составом участников до 18 лет.

В настоящее время в Московской области 344 творческих коллектива носят звание «Народный» (более 8,7 тысяч участников) и 292 – звание «Образцовый» (более 13,5 тысяч участников).

Также в Подмосковье есть пять «Заслуженных коллективов народного творчества» (звание присваивается приказом Министерства культуры РФ):

  • Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» (Дмитровский г.о.);
  • Народный ансамбль танца «Боярышня» (г.о. Истра);
  • Народный коллектив «Театр балета «Грация» (Можайский г.о.);
  • Народный коллектив ансамбль танца «Малахит» (г.о. Орехово-Зуево);
  • Народный хореографический ансамбль «Россия» (г.о. Люберцы).
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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