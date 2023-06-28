2х2 и HiFi-стриминг Звук организовали праздник для ушей — 1 июля федеральный телеканал устроит летний рейв!

1 июля, впервые в российской и мировой истории, телеканал для новых взрослых 2х2 и HiFi-стриминг Звук отметят собственный ДЕНЬ УХА. В этот день, по задумке создателей, всё вокруг должно быть посвящено ушам. А когда его проводить, если не летом: когда вечера теплые и хочется гулять по шумному городу, танцевать на фестивалях до самого утра или уехать к морю слушать шум волн. Поэтому 1 июля специально для ушей зрителей в эфире 2х2 на протяжении шести часов будет звучать музыка. Представители независимой московской клубной сцены будут играть свои сеты на палубе корабля, курсирующего по Москве-реке. Все сеты также будут доступны для прослушивания в HiFi-качестве в приложении Звук в плейлисте профиля 2х2.

Среди хедлайнеров ДНЯ УХА — битмейкер и певец Biicla, группа ЛАУД из Уфы и FOLKPRO. Также свои сеты сыграют Subtraxive, Kovyazin D и Raw Takes.

Для поддержки ДНЯ УХА 30 июня телеканал 2х2 и Звук запустят диджитал-розыгрыш КвестУха, который продлится полтора месяца и во время которого каждую неделю будет разыгран лутбокс с мерчем. Главным призом станет игровая консоль Sony PlayStation 5.

«Все эти годы мы работали для ваших глаз и незаслуженно обходили другой важный орган — уши. ДЕНЬ УХА раз и навсегда исправит эту вопиющую несправедливость, тем более что наш партнёр — платформа Звук с самым высоким качеством звучания на российском рынке и схожей аудиторией — молодыми и прогрессивными представителями поколений Y и Z. Вместе мы настроены подарить ушам наших зрителей максимум ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ и УНЦ-УНЦ-УНЦ», — говорит креативный продюсер ДНЯ УХА 2х2 Игорь Ключников.

«Нам важно дарить людям эмоции. Партнерские и самостоятельные проекты Звука с артистами всегда про то, чтобы сделать мир ярче и добавить в момент магии. Хочется, чтобы все, кто увидит рейв на телеканале 2х2, почувствовали атмосферу жаркого лета каждой мурашкой на коже», — рассказывает Никита Филимонов, директор по маркетингу HiFi-стриминга Звук.

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