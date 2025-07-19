3 мифа о горящих путевках

Для многих словосочетание «горящие туры» ассоциируется с внезапной возможностью отправиться в отпуск по сниженным ценам. Однако с изменениями в туристической индустрии и новым подходам к планированию путешествий многие из этих представлений можно признать устаревшими. Travel-эксперт, самый известный турагент России, владелец турагентства Тариел Гажиенко развенчивает 3 наиболее распространенных мифа о горящих путевках и объясняет, почему их наличие на рынке стало менее распространенным.

Миф 1. Горящие путевки всегда дешевле

Это, наверное, один из самых укоренившихся мифов – мол, горящие путевки автоматически экономят деньги. Однако не все так просто. Сравнивая цены, можно обнаружить, что иногда традиционные путевки, купленные заранее, оказываются дешевле, чем их «горящие» аналоги. Это связано с тем, что цена на билеты и размещение меняется в зависимости от туристического сезона, спроса и предложения.

При раннем бронировании путевки, как правило, эта сумма значительно ниже. К тому же стоит помнить, что если какие-то туры и остаются нераспроданными, особенно в пиковый сезон, то вам явно достанутся не самые топовые отели и вылеты с неудобной датой или стыковкой.

Миф 2. Если сидеть и ждать, рано или поздно поймаешь «горящий тур»

Еще несколько лет назад так чаще всего и было. Ранее можно было удачно поймать момент, купить горящий тур прямо перед вылетом и уже через несколько часов наслаждаться отдыхом на солнечном курорте.

Но дело в том, что в то время спрос на путешествия был стабильно высоким, а предложение – разнообразным, что позволяло туроператорам устанавливать гибкую ценовую политику. В результате они могли значительно снижать цены для заполнения оставшихся мест в самолетах и отелях. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Сначала пандемия COVID-19, а затем введение различных экономических санкций значительно сократили число доступных направлений для россиян, а авиаперевозки стали как никогда дорогими и редкими.

В условиях дефицита предложений спрос на оставшиеся маршруты значительно увеличился. Туроператоры предпочитают работать с меньшим объемом, но с гарантией полного заполнения всех забронированных мест.

С учетом данной динамики, им становится невыгодно снижать цены для создания горящих путевок, ведь они уверены, что все предложения будут релизованы. Не стоит ожидать удивительных скидок на классические горящие путевки — такие предложения становятся скорее исключением, чем правилом. И уже, конечно, сейчас, когда идет сезон отпусков, вы вряд ли сможете дождаться по-настоящему выгодных предложений. Это же касается периода новогодних каникул и осенних-весенних каникул.

Миф 3. Все горящие путевки – это некачественный отдых

Если одни считают, что только «горящие туры» помогут сэкономить им бюджет и дешево отдохнуть в премиум-поездке, то другие, напротив, уверены: такие путевки автоматически означают низкое качество проживания и обслуживания. Но и это тоже далеко от реальности.

В действительности многие туроператоры предлагают достаточно высококачественные отели в рамках горящих путевок. Здесь акцент ставится на заполнение последних мест, поэтому иногда номера высшего класса оказываются доступными по более низкой цене. Кроме того, стремление поддерживать свою репутацию вынуждает компании предоставлять достойный уровень сервиса даже в рамках «горящих» предложений. Но нужно понимать, что случается это обычно в несезон.

Например, в летние месяцы температура в Эмиратах достигает 45-50 градусов, в Таиланде начинается сезон дождей, а в странах Карибского бассейна могут бушевать ураганы. В такие периоды спрос на поездки в указанные места значительно падает, и операторы вынуждены предлагать крупные скидки, чтобы заполнить свои номера и места в самолетах.