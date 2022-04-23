300 раз вокруг Земли

В Культурном центре «Салют» работает выставка детских рисунков «Открытый космос», посвященная Дню космонавтики.

В экспозиции представлены работы детей в возрасте от 7 до 14 лет. Юные художники представили на суд жюри и зрителей около трехсот работ, посвященных космосу, звёздам и полетам человека в космос.

Масштабная выставка разместилась в фойе Культурного центра. В работах детей — космические просторы, галактики, планеты. Рисунки завораживают яркими красками, эмоциями, чувствами. Они соревнуются между собой, пытаясь отразить внутренний мир авторов.

Нельзя равнодушно пройти мимо картин, посвященных фантастическим темам: здесь «Сны о космосе» и «Парад планет» соседствуют с «Неопознанными летающими объектами» и «Внеземными цивилизациями».

Интересен замысел участников в попытках продемонстрировать художественное мастерство в номинации «Человек в космосе». Рисунки выполнены в различных, порой оригинальных техниках, что придает особый колорит и зрелищность выставке, одна из целей которой – пробудить у юного поколения чувство гордости за наших соотечественников, проложивших дорогу к звездам.

Проведение подобных мероприятий стимулирует творческую инициативу у детей, привлекает внимание к устройству нашей Вселенной, «мирному космосу», будущим космическим путешествиям. И кто знает, может именно эта выставка для кого- то из участников станет в дальнейшем месторождением популярности и известности, открытием незаурядного таланта?!

Выставка «Открытый космос» будет работать в КЦ «Салют» до 9 мая. Посетителям представится возможность не только совершить «большое космическое путешествие» по экспозиции, но и принять участие в голосовании для определения кандидата на Приз зрительских симпатий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.