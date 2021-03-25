33 тысячи работников сферы культуры Московской области отмечают свой профессиональный праздник

Сего­дня в Мос­ков­ской обла­сти функ­ци­о­ни­ру­ют почти 2 300 учре­жде­ний куль­ту­ры: биб­лио­тек, дет­ских школ искусств, домов куль­ту­ры, теат­ров и музеев. В них тру­дит­ся более 33 тысяч спе­ци­а­ли­стов сфе­ры культуры.

В Под­мос­ко­вье рабо­та­ют 935 обще­до­ступ­ных биб­лио­тек (1 – област­ная, 934 – муни­ци­паль­ные); 923 учре­жде­ния куль­тур­но-досу­го­во­го типа (все – муни­ци­паль­ные); 196 обра­зо­ва­тель­ных учре­жде­ний сфе­ры куль­ту­ры (4 – област­ные, 192 – муни­ци­паль­ные); 100 кино­те­ат­ров (2 – феде­раль­ные, 1 – област­ной, 25 – муни­ци­паль­ные, 72 – част­ные); 93 музея (4 – феде­раль­ные, 12 – област­ные, 58 – муни­ци­паль­ные, 19 – част­ные); 27 теат­ров (5 – област­ные, 22 – муни­ци­паль­ные); 12 кон­церт­ных орга­ни­за­ций (1 – област­ная, 11 – муни­ци­паль­ные); Центр куль­тур­ных ини­ци­а­тив (област­ной).

«Ува­жа­е­мые дру­зья, доро­гие кол­ле­ги! Поздрав­ляю вас с Днем работ­ни­ка куль­ту­ры. Сего­дня его отме­ча­ют более 30 тысяч работ­ни­ков сфе­ры куль­ту­ры: сотруд­ни­ки музеев и биб­лио­тек, теат­ров и кон­церт­ных орга­ни­за­ций, спе­ци­а­ли­сты город­ских и сель­ских домов куль­ту­ры, дет­ских школ искусств, кол­лек­ти­вы худо­же­ствен­ной само­де­я­тель­но­сти, – обра­ти­лась министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва. – Имен­но вы сохра­ня­е­те куль­тур­ное насле­дие Мос­ков­ской обла­сти, фор­ми­ру­е­те ее новые тра­ди­ции и цен­но­сти. Бла­го­да­рю вас за твор­че­ство, поиск ново­го и пре­дан­ность про­фес­сии! Желаю креп­ко­го здо­ро­вья, сча­стья и бла­го­по­лу­чия вам, вашим род­ным и близким».

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