33 тысячи работников сферы культуры Московской области отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в Московской области функционируют почти 2 300 учреждений культуры: библиотек, детских школ искусств, домов культуры, театров и музеев. В них трудится более 33 тысяч специалистов сферы культуры.
В Подмосковье работают 935 общедоступных библиотек (1 – областная, 934 – муниципальные); 923 учреждения культурно-досугового типа (все – муниципальные); 196 образовательных учреждений сферы культуры (4 – областные, 192 – муниципальные); 100 кинотеатров (2 – федеральные, 1 – областной, 25 – муниципальные, 72 – частные); 93 музея (4 – федеральные, 12 – областные, 58 – муниципальные, 19 – частные); 27 театров (5 – областные, 22 – муниципальные); 12 концертных организаций (1 – областная, 11 – муниципальные); Центр культурных инициатив (областной).
«Уважаемые друзья, дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем работника культуры. Сегодня его отмечают более 30 тысяч работников сферы культуры: сотрудники музеев и библиотек, театров и концертных организаций, специалисты городских и сельских домов культуры, детских школ искусств, коллективы художественной самодеятельности, – обратилась министр культуры Московской области Елена Харламова. – Именно вы сохраняете культурное наследие Московской области, формируете ее новые традиции и ценности. Благодарю вас за творчество, поиск нового и преданность профессии! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.