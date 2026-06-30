362 заявки из 35 стран: в Москве стартовал XV Международный конкурс артистов балета

На Исторической сцене Большого театра России состоялось торжественное открытие XV Международного конкурса артистов балета. Мероприятие 2026 года приурочено к творческому наследию легендарного хореографа Юрия Григоровича, который на протяжении более 50 лет являлся бессменным художественным руководителем и председателем жюри конкурса.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и председатель жюри конкурса, народная артистка России Светлана Захарова.

Татьяна Голикова отметила, что конкурс, впервые проведённый в 1969 году, является одним из старейших и наиболее значимых событий в культурной жизни страны. В этом году смотр проходит в пятнадцатый раз и посвящён выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу. По итогам отборочного этапа на участие в конкурсе поступило 362 заявки из 35 государств. К очным выступлениям на сцене Большого театра допущены 158 артистов из 30 стран. Голикова подчеркнула, что конкурс способствует сближению народов, предоставляет участникам возможность продемонстрировать мастерство, приобщиться к великим традициям и получить ценный профессиональный опыт.

В честь открытия конкурса Мариинский театр представил балет Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. Главные партии исполнили народная артистка России Виктория Терёшкина, прима-балерина Рената Шакирова, премьер балетной труппы Кимин Ким и первый солист Роман Беляков.

Среди почётных гостей церемонии присутствовали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, члены Правительства РФ, представители дипломатического корпуса иностранных государств, а также известные деятели российского и мирового балетного искусства.

Учредителем конкурса является Министерство культуры Российской Федерации, организатором выступает ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.