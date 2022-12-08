«365 дней ТВ» продолжает исследовать неизвестные страницы истории русской школы

Тверская область – новая локация съемок документального фильма телеканала «365 дней ТВ» (производится компанией «Ред Медиа», входит в «Газпром-Медиа Холдинг») об истории российского образования.

В рамках съемок документального фильма «Неизвестные страницы истории русской школы» группа телеканала посетила бывшую земскую школу в селе Рождество. Построенная в середине XIX века на средства крестьян, школа пережила Революцию 1917 года, и в советское время стала государственной. В 1990-е гг. усилиями бывших выпускников была сначала отреставрирована местная Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, благословение на строительство которой было дано еще императрицей Екатериной II в 1780 году, а затем восстановлена земская школа, ставшая мощным центром сохранения и даже притяжения населения из близлежащих деревень.

Авторы фильма познакомились с 90-летним директором образовательного учреждения. Сейчас здесь работают трое его дочерей и внук, создавший при школе шахматный кружок и целую телевизионную студию. Еще один бывший выпускник работает учителем физкультуры и тренирует школьную футбольную команду среди девочек. Эта команда выигрывает призы на Всероссийских соревнованиях, а вратарь команды признана одной из лучших в своей возрастной группе по России. Местные гордятся, что учителями работают не «присланные» педагоги, а выпускники этой школы, которые осознанно и с большой охотой возвращаются сюда после института.

Светлана Федулова, режиссер фильма «Неизвестные страницы истории русской школы»: «Храм возродился, и сразу стали люди возвращаться в село. И школа возродилась. Все местные жители говорят, что если будет образование, если будет школа, то и село не умрет. У этой школы давние традиции участия родителей и местных жителей в жизни и образовании учеников. У них потрясающий музей со старинными фотографиями и предметами быта, за которыми стоят реальные истории односельчан. Там же организован музей боевой славы. Три выпускника школы погибли в разных войнах. Один — в Великой Отечественной войне, другой — в Афганистане, и третий — в СВО. И школьники чтут их память».

Проект «Неизвестные страницы истории русской школы» исследует важнейшие и переломные моменты в отечественном образовании от эпохи Петра I до начала XX века. Главным экспертом фильма выступает академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Цирульников, чья книга «Педагогика от А до Я» легла в основу сценария. Также среди героев картины — учителя школ и преподаватели университетов из разных регионов России.

Герман Трегубенко, главный редактор телеканала «365 дней ТВ»: «У проекта «Неизвестные страницы истории русской школы» широчайшая география — Москва и Санкт-Петербург, Тверская область и Краснодарский край, и многие другие регионы. Съемочная группа отправляется в самые разные уголки нашей страны, чтобы отыскать и рассказать об уникальных школах, в которых, по сути, сосредоточена наша история».

Съемки «Неизвестных страниц истории русской школы» проводятся при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всероссийская премьера запланирована на 28 декабря 2022 года только на историческом телеканале «365 дней ТВ».

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