37 регионов России распишут свои именные домики на «Тавриде» в Крыму

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал проект «АРТ.РОДИНА». Молодые дизайнеры и художники из региональных арт-резиденций и городских сообществ декорируют деревянные домики в жилой зоне, отображая в своих работах культурно-исторические и природно-географические особенности разных уголков России.

«Мы хотим, чтобы участники проектов арт-кластера, приезжая на площадку, открывали для себя новые места на карте нашей страны, знакомились с ними ближе, общались, дружили и создавали совместные проекты. Для арт-резиденций участие в проекте станет интересным кейсом, который поможет не только показать родные края, но и дать возможность молодым творцам сказать своё слово от лица региона», – рассказывает заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» по контенту Ксения Артемьева.

«АРТ.РОДИНА» входит в число событий арт-кластера «Таврида», приуроченных к Году культурного наследия народов России. В рамках проекта региональные творческие команды в сотворчестве с «Тавридой» создают дизайн-проекты домов, расположенных в жилой зоне на площадке арт-кластера в Крыму, где во время образовательного сезона проживают участники заездов. Готовые дизайн-проекты художники–представители регионов своими руками воплощают в жизнь – выполняют художественное оформление наружных стен и вносят декоративные элементы в интерьер. В дальнейшем домики используются по прямому назначению.

Автор идеи проекта и его руководитель – участница образовательного сезона-2021 арт-кластера «Таврида», актриса и путешественница по России и миру Анна Ещенко: «Когда я приехала на «Тавриду», у меня возникло огромное желание сделать проект, который бы наглядно объединил всю страну в одном месте, познакомил регионы друг с другом воочию. Это очень актуально, ведь для многих поездка на «Тавриду» – это первое путешествие в жизни. Мне захотелось, чтобы молодёжь из столицы узнала, что такое Сахалин и Дальний Восток, а ребята из Сибири познакомились с неповторимым природным и культурным наследием Кавказа. Мне захотелось вдохновить ребят на путешествия и создание новых коллабораций. Так появился проект «АРТ.РОДИНА». По моей задумке, брендированные домики – это начало диалога между регионами нашей большой страны, новый шаг к объединению молодежи всей России».

Первым участником проекта стал Николай Чебоненко, дизайнер-иллюстратор из Ханты-Мансийского автономного округа, который украсил домик стильной надписью UGRA. Следом за ним появилась роспись на домике Санкт-Петербурга – портрет Петра Первого, Ленинградская область нарисовала Выборг и альбатроса, Кабардино-Балкария – горы, а Томск – сибирские узоры.

К середине августа будут готовы 37 объектов, их торжественное открытие состоится во время фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа. В мероприятии примут участие представители администраций и арт-резиденций из регионов-участников.

Проект «АРТ.РОДИНА» реализуется впервые, но он уже вдохновил многие регионы к нему присоединиться, так что в следующем году на площадке «Тавриды» появится ещё больше ярких «региональных резиденций».

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