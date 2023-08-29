4 500 000 на развитие арт-резиденций в Тюмени, Курске и Чусовом

На Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму подвели итоги Конкурса проектных решений региональных арт-резиденций от Росмолодёжь.Гранты. Три культурных центра из Пермского края, Курской и Тюменской областей рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 4 500 000 рублей.

Конкурс проектных решений региональных арт-резиденций направлен на выявление и поддержку лучших творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды в региональных культурных центрах. Ежегодно в конкурсе принимают участие арт-резиденции федеральной сети «Таврида.АРТ», и по итогам отбора и защиты лучшие получают по 1 500 000 рублей грантовой поддержки.

В 2023 году на участие в конкурсе было подано 13 заявок, 7 из них прошли в финал конкурса. В числе финалистов арт-резиденции из Краснодарского и Пермского края, Севастополя, Тюменской, Курской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

По итогам публичной защиты экспертная комиссия выбрала трех победителей. Ими стали креативное пространство «Веранда» из Курска, мультицентр «Контора пароходства» из Тюмени и арт-резиденция «ДКЖ Чусовой» из Чусового Пермского края.

Курская «Веранда» направит 1 500 000 рублей на Школу «Экокреатив», в которой соединятся экология и творчество. Задача программы – научить молодежь и студентов Курска заботиться об окружающей среде. В программе Школы будут лекции по экологии, ботанике, флористике, переработке вторсырья. Теорию слушатели будут закреплять на практике на авторских мастер-классах по пересадке растений, созданию флорариумов и икебан, картин и предметов интерьера, одежды и аксессуаров из вторсырья.

«За 9 месяцев мы проведем более пятидесяти мероприятий, на которых наши резиденты и приглашенные эксперты расскажут, покажут и научат, как можно давать вторую жизнь вышедшим из использования предметам, озеленяя пространство и меньше его загрязняя, путем создания картин, аксессуаров, одежды. Лекции и мастер-классы были сформированы на основе многолетнего опыта резидентов нашего креативного пространства», – рассказывает команда «Веранды» о своем проекте.

Участники Школы будут вовлечены и в действующие в Курске экологические инициативы. А итогом программы станет марафон с выставкой работ участников школы, мастер-классов по творческой переработке вторсырья для гостей марафона, а также презентация буклета «Из мусора в шедевр», созданного на основе работы участников проекта.

Арт-резиденция «ДКЖ Чусовой» из одноименного города в Пермском крае получит грант в размере 1 500 000 рублей на проект Творческая неформальная программа «Лис делает вещи». В программе молодые художники и дизайнеры, а также учащиеся художественных школ и школы граффити, желающие развиваться в сфере дизайна одежды, разработают свой авторский брендбук города и создадут уникальную линейку одежды. При этом они смогут трансформировать свое творчество через позиционирование и раскрытие особенностей малой родины.

«Проект реализуется по трем направлениям. Первое – мастерская бренда. Участники будут выезжать в города Чусовой, Гремячинск, Губаха, Горназоводск и проводить стратегические сессии с местными жителями и представителями предприятий. Такой формат позволит выявить особенности этих городов и на их основе разработать брендбук. Второе направление – школа дизайна, серия мастер-классов с дизайнером Марией Радионовой, посвященных разработке авторского изображения логотипа города и создания брендбука малой родины. И еще одно направление – швейный коворкинг, или швейные мастер-классы, совместно с авторской швейной мастерской "СтихиЯ"», – рассказывают авторы программы «Лис делает вещи».

Все работы будут представлены на итоговой краевой ярмарке-показе «Родина для родненьких». Работы-победители от каждой территории будут профинансированы и реализованы.

Мультицентр «Контора пароходства» получит грант в размере 1 500 000 рублей на Акселератор творческих проектов. Команда мультицентра поддерживает творческие проекты Тюмени с 2019 года и имеет уже достаточно успешных примеров, чтобы начать делиться опытом.

«Для более эффективной работы по поддержке создателей мы хотим провести образовательный проект, посвященный актуальным темам проектного менеджмента с привлечением ведущих и практикующих деятелей креативных индустрий, – рассказывают о проекте его авторы. – Образовательная программа будет создана с упором на развитие локальной идентичности и развития креативных индустрий в регионе. А по итогам молодые тюменцы не только получат знания, но и упакуют свою идею в готовый проект, который смогут защитить на питчинге и получить финансовую поддержку на его реализацию. По итогу каждый участник выйдет с проектом на руках, готовым для подачи на последующие региональные и федеральные грантовые конкурсы».

По завершению очной образовательной программы будет создан онлайн-курс, который запустится на сайте мультицентра «Контора пароходства», а также будет продвигаться на площадках партнеров.

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