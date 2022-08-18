4 500 000 рублей на реализацию собственных идей!

На фестивале «Таврида.АРТ» подвели итоги грантового конкурса руководителей федеральной сети арт-резиденций арт-кластера «Таврида». Управленцы креативных пространств из Белгородской и Липецкой областей, а также Республики Карелия получили гранты в размере 1 500 000 рублей каждый.
Арт-резиденции арт-кластера «Таврида» – это сеть многофункциональных общедоступных креативных пространств в городах России. Они помогают жителям регионов развивать свои креативные компетенции, предоставляют возможности и ресурсы для реализации творческого потенциала. На базе арт-резиденций проходят культурные события, рождаются креативные идеи и проекты, проводятся творческие эксперименты. Созданием и развитием арт-резиденций занимаются представители региональных творческих сообществ.
В этом году на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» встретились руководители арт-пространств из семи регионов: Белгородской, Калининградской и Липецкой областей, Татарстана, Карелии, Якутии и Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках образовательной программы арт-резиденций состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей».
Эксперты Росмолодежи провели интенсивную образовательную программу. Участники конкурса смогли получить практические рекомендации, доработать свои идеи вместе с экспертами и подготовить конкурентоспособные проекты для дальнейшей реализации. Защита проектов прошла в формате шоу-презентации.
По итогам конкурса грантовую поддержку в размере 1 500 000 рублей получили проекты руководителей арт-пространств из Белгородской, Липецкой областей и Республики Карелия.
Одним из членов жюри стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время награждении победителей грантового конкурса он подчеркнул социальную и культурную значимость проектов: «Уверен, что все конкурсанты, даже те, кто сегодня не стал победителем, смогут реализовать свои масштабные проектные замыслы. Ваши инициативы внесут большой культурный вклад в среду регионов, будут развивать ее, помните это. Думаю, что все мои коллеги – руководители регионов – поддержат вас в ваших начинаниях. Со своей стороны могу сказать, что в дальнейшем готов оказывать поддержку таким инициативам. Еще раз поздравляю всех с победой!».
Благодаря гранту Дмитрий Алдаев из Белгородской области проведет фестиваль культурных людей «Лампа», который станет уникальным для региона в сфере развития креативных индустрий и творческой молодежи. Фестиваль позволит не только популяризировать творчество резидентов пространства «Октябрь», но и привлечь не менее 20 новых участников.
«Фестиваль станет площадкой для создания коллабораций творческой молодежи: музыкантов, танцоров, фотографов, художников, поэтов, дизайнеров, хендмейд-мастеров и других деятелей искусств. В программе фестиваля запланированы разножанровые мероприятия для широкой аудитории: концерты авторской музыки, презентация работ художников и фотографов, арт-объектов, проведение ярмарки. В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и провести подобный фестиваль в других городах Белгородской области. Уверен, что молодых талантливых лидеров в сфере культуры и искусства важно поддерживать через такие площадки», – рассказал об идее проекта Дмитрий Алдаев, руководитель арт-резиденции «Октябрь».
Проект «PERLAMUTER. FASHION» Ксении Диановой из Карелии направлен на создание на базе существующего арт-пространства в Петрозаводске акселератора проектов в сфере моды и дизайна. В рамках проекта команда Ксении ведет культурно-просветительскую работу в сфере истории, теории и практики современной, в том числе и российской, моды.
«Арт-пространство уже занимает абсолютно новую в городе и регионе нишу организации досуга молодежи и ее творческой самореализации в креативных индустриях. До появления арт-резиденции в нашем регионе такие площадки существовали лишь для школьников и студенчества. «PERLAMUTER» станет первым просветительским и образовательным проектом в таких новых и актуальных направлениях, как, например, апсайклинг и кастомизация одежды. Мы реализуем масштабную образовательную программу под руководством менторов-наставников, а также проведем цикл мероприятий, где молодые творцы смогут проявить себя и расширить круг своих профессиональных контактов», – рассказала об идее проекта Ксения Дианова.
Также победителем стала Татьяна Шипилова из Липецкой области с проектом по запуску кастинг-платформы «ЦЕХ» – уникальной площадки для создания и продвижения молодых артистов, направленной на популяризацию авторского творчества молодых исполнителей. Кастинг-платформа позволит создать в регионе новое сообщество молодых артистов, имеющих в своем репертуаре авторские треки для участия в региональных и всероссийских событиях и мероприятиях.
«Ключевая задача проекта – создать уникальную площадку для поддержки и продвижения авторской музыки молодых артистов. В ключевых событиях региона выступают уже признанные исполнители, молодым и начинающим артистам сложно заявить о себе на подобных публичных мероприятиях. Поэтому программа проекта включает как образовательные мастер-классы и лекции по основам продвижения бренда артиста, так и содействие в организации выступлений на лучших культурных площадках для артистов в регионе», – рассказала об идее проекта Татьяна Шипилова, руководитель арт-резиденции АРТ-ЗАВОД.
Руководители арт-резиденций примут участие в открытии домиков проекта «АРТ.Родина» на площадке арт-кластера «Таврида»: молодые дизайнеры и художники из 37 региональных арт-резиденций в течение сезона декорировали деревянные домики в жилой зоне. В своих работах они показывают культурные и природные особенности разных уголков России.
Также 18 августа на фестивале «Таврида.АРТ» будут подведены итоги Всероссийского грантового конкурса среди участников. В прошлом году его победителями стали 67 участников из 34 регионов России, на реализацию их проектов было выделено 42 360 000 рублей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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