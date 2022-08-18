4 500 000 рублей на реализацию собственных идей!

На фестивале «Таврида.АРТ» подвели итоги грантового конкурса руководителей федеральной сети арт-резиденций арт-кластера «Таврида». Управленцы креативных пространств из Белгородской и Липецкой областей, а также Республики Карелия получили гранты в размере 1 500 000 рублей каждый.

Арт-резиденции арт-кластера «Таврида» – это сеть многофункциональных общедоступных креативных пространств в городах России. Они помогают жителям регионов развивать свои креативные компетенции, предоставляют возможности и ресурсы для реализации творческого потенциала. На базе арт-резиденций проходят культурные события, рождаются креативные идеи и проекты, проводятся творческие эксперименты. Созданием и развитием арт-резиденций занимаются представители региональных творческих сообществ.

В этом году на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» встретились руководители арт-пространств из семи регионов: Белгородской, Калининградской и Липецкой областей, Татарстана, Карелии, Якутии и Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках образовательной программы арт-резиденций состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей».

Эксперты Росмолодежи провели интенсивную образовательную программу. Участники конкурса смогли получить практические рекомендации, доработать свои идеи вместе с экспертами и подготовить конкурентоспособные проекты для дальнейшей реализации. Защита проектов прошла в формате шоу-презентации.

По итогам конкурса грантовую поддержку в размере 1 500 000 рублей получили проекты руководителей арт-пространств из Белгородской, Липецкой областей и Республики Карелия.

Одним из членов жюри стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время награждении победителей грантового конкурса он подчеркнул социальную и культурную значимость проектов: «Уверен, что все конкурсанты, даже те, кто сегодня не стал победителем, смогут реализовать свои масштабные проектные замыслы. Ваши инициативы внесут большой культурный вклад в среду регионов, будут развивать ее, помните это. Думаю, что все мои коллеги – руководители регионов – поддержат вас в ваших начинаниях. Со своей стороны могу сказать, что в дальнейшем готов оказывать поддержку таким инициативам. Еще раз поздравляю всех с победой!».

Благодаря гранту Дмитрий Алдаев из Белгородской области проведет фестиваль культурных людей «Лампа», который станет уникальным для региона в сфере развития креативных индустрий и творческой молодежи. Фестиваль позволит не только популяризировать творчество резидентов пространства «Октябрь», но и привлечь не менее 20 новых участников.

«Фестиваль станет площадкой для создания коллабораций творческой молодежи: музыкантов, танцоров, фотографов, художников, поэтов, дизайнеров, хендмейд-мастеров и других деятелей искусств. В программе фестиваля запланированы разножанровые мероприятия для широкой аудитории: концерты авторской музыки, презентация работ художников и фотографов, арт-объектов, проведение ярмарки. В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и провести подобный фестиваль в других городах Белгородской области. Уверен, что молодых талантливых лидеров в сфере культуры и искусства важно поддерживать через такие площадки», – рассказал об идее проекта Дмитрий Алдаев, руководитель арт-резиденции «Октябрь».

Проект «PERLAMUTER. FASHION» Ксении Диановой из Карелии направлен на создание на базе существующего арт-пространства в Петрозаводске акселератора проектов в сфере моды и дизайна. В рамках проекта команда Ксении ведет культурно-просветительскую работу в сфере истории, теории и практики современной, в том числе и российской, моды.

«Арт-пространство уже занимает абсолютно новую в городе и регионе нишу организации досуга молодежи и ее творческой самореализации в креативных индустриях. До появления арт-резиденции в нашем регионе такие площадки существовали лишь для школьников и студенчества. «PERLAMUTER» станет первым просветительским и образовательным проектом в таких новых и актуальных направлениях, как, например, апсайклинг и кастомизация одежды. Мы реализуем масштабную образовательную программу под руководством менторов-наставников, а также проведем цикл мероприятий, где молодые творцы смогут проявить себя и расширить круг своих профессиональных контактов», – рассказала об идее проекта Ксения Дианова.

Также победителем стала Татьяна Шипилова из Липецкой области с проектом по запуску кастинг-платформы «ЦЕХ» – уникальной площадки для создания и продвижения молодых артистов, направленной на популяризацию авторского творчества молодых исполнителей. Кастинг-платформа позволит создать в регионе новое сообщество молодых артистов, имеющих в своем репертуаре авторские треки для участия в региональных и всероссийских событиях и мероприятиях.

«Ключевая задача проекта – создать уникальную площадку для поддержки и продвижения авторской музыки молодых артистов. В ключевых событиях региона выступают уже признанные исполнители, молодым и начинающим артистам сложно заявить о себе на подобных публичных мероприятиях. Поэтому программа проекта включает как образовательные мастер-классы и лекции по основам продвижения бренда артиста, так и содействие в организации выступлений на лучших культурных площадках для артистов в регионе», – рассказала об идее проекта Татьяна Шипилова, руководитель арт-резиденции АРТ-ЗАВОД.

Руководители арт-резиденций примут участие в открытии домиков проекта «АРТ.Родина» на площадке арт-кластера «Таврида»: молодые дизайнеры и художники из 37 региональных арт-резиденций в течение сезона декорировали деревянные домики в жилой зоне. В своих работах они показывают культурные и природные особенности разных уголков России.

Также 18 августа на фестивале «Таврида.АРТ» будут подведены итоги Всероссийского грантового конкурса среди участников. В прошлом году его победителями стали 67 участников из 34 регионов России, на реализацию их проектов было выделено 42 360 000 рублей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.