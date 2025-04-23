40 художников стали резидентами нового творческого центра «Московские мастерские»

Резиденты смогут на протяжении четырёх месяцев бесплатно работать в мастерских, создавать предметы искусства, а после представлять их в выставочных зонах.

40 начинающих и профессиональных художников стали участниками первого сезона проекта «Московские мастерские». Имена победителей конкурса опубликованы на сайте Агентства креативных индустрий (АКИ). В экспертную комиссию вошли ведущие специалисты арт-индустрии: Александра Лекомцева — генеральный директор ярмарки Blazar и соучредитель галереи Sample; Алина Крюкова — основатель a—s—t—r—a gallery, сооснователь ярмарки современного искусства |catalog|; Гюльнара Агамова — руководитель Агентства креативных индустрий Москвы; Кристина Горланова — сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор арт-резиденции «Выкса»; Николай Корьков — генеральный директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow; Сабина Чагина — куратор, основатель междисциплинарной творческой платформы «Сабстанция».

В творческом центре «Московские мастерские» на востоке столицы разместятся 35 полностью укомплектованных художественных студий, где художники, работающие с живописью и керамикой, на протяжении четырёх месяцев смогут создавать произведения искусства. На территории мастерских также расположится выставочный зал с работами резидентов и лекторий: еженедельно здесь будут проходить мастер-классы, встречи с известными художниками, выездные дни открытых дверей и другие мероприятия. Проект будет способствовать обмену идеями и опытом между художниками, возникновению кросс-индустриальных проектов и раскрытию творческого потенциала столичной молодежи.

Ещё пять мастерских откроются в одном из проектов стратегического партнера первого сезона «Московских мастерских» — группы «Самолет». Художники на протяжении четырёх месяцев смогут работать в мастерских, расположенных в комплексе «Стремянный 2» на Павелецкой, а после представят свои работы на итоговой выставке проекта.

«Московские мастерские» — проект Агентства креативных индустрий Москвы, созданный для поддержки художников столицы и развития творческого потенциала молодежи. Пространство предлагает резидентам профессионально оборудованные мастерские, где участники смогут не только воплощать свои идеи, но и развивать навыки благодаря насыщенной образовательной программе. В неё входят лекции, мастер-классы и мероприятия, направленные на профессиональный рост.