4ceramics – в Москве пройдёт фестиваль керамики

Крупнейший в России фестиваль керамики 4ceramics традиционно пройдет в Даниловском Event Hall с 3 по 4 апреля 2021 года и обещает стать ярким событием не только для ценителей, но и людей, которые не знакомы с этим искусством.
Более 100 керамистов со всей России, рестораторы (фудкорт), декораторы и ценители авторской посуды и предметов интерьера соберутся в многофункциональном пространстве исторического центра Москвы, чтобы в очередной раз доказать, что ручная работа бесценна и давно призвана затмить безликий масс-маркет!
Лекции, презентации, выставка творческих работ, а также излюбленные гостями мастер-классы, на которых керамисты помогут создать то самое неповторимое авторское изделие — неотъемлемые атрибуты мероприятия!
В рамках события будет развернут маркет, где можно приобрести уникальные работы мастеров-участников.
Во время фестиваля также пройдет крупная выставка инсталляций и творческих работ из глины, объекты более 2 метров, перформансы ждут наших гостей.
Для самых маленьких гостей 4ceramics будут организованы мастер-классы на гончарном круге и ручная лепка.
Вход на все мероприятия фестиваля керамики свободный.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.