4ceramics – в Москве пройдёт фестиваль керамики

Круп­ней­ший в Рос­сии фести­валь кера­ми­ки 4ceramics тра­ди­ци­он­но прой­дет в Дани­лов­ском Event Hall с 3 по 4 апре­ля 2021 года и обе­ща­ет стать ярким собы­ти­ем не толь­ко для цени­те­лей, но и людей, кото­рые не зна­ко­мы с этим искусством.

Более 100 кера­ми­стов со всей Рос­сии, ресто­ра­то­ры (фуд­корт), деко­ра­то­ры и цени­те­ли автор­ской посу­ды и пред­ме­тов инте­рье­ра собе­рут­ся в мно­го­функ­ци­о­наль­ном про­стран­стве исто­ри­че­ско­го цен­тра Моск­вы, что­бы в оче­ред­ной раз дока­зать, что руч­ная рабо­та бес­цен­на и дав­но при­зва­на затмить без­ли­кий масс-маркет!

Лек­ции, пре­зен­та­ции, выстав­ка твор­че­ских работ, а так­же излюб­лен­ные гостя­ми мастер-клас­сы, на кото­рых кера­ми­сты помо­гут создать то самое непо­вто­ри­мое автор­ское изде­лие — неотъ­ем­ле­мые атри­бу­ты мероприятия!

В рам­ках собы­тия будет раз­вер­нут мар­кет, где мож­но при­об­ре­сти уни­каль­ные рабо­ты мастеров-участников.

Во вре­мя фести­ва­ля так­же прой­дет круп­ная выстав­ка инстал­ля­ций и твор­че­ских работ из гли­ны, объ­ек­ты более 2 мет­ров, пер­фор­ман­сы ждут наших гостей.

Для самых малень­ких гостей 4ceramics будут орга­ни­зо­ва­ны мастер-клас­сы на гон­чар­ном кру­ге и руч­ная лепка.

Вход на все меро­при­я­тия фести­ва­ля кера­ми­ки свободный.

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