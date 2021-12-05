5 декабря — Международный День волонтёра

День волонтера 2021 года в России или, как его еще называют, Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство — безвозмездная помощь на благо общества.

История появления уходит в далекий 1985 год, когда Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.

Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах.

Россия присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 году. На сегодняшний день имеется множество организаций, вступив в которые, можно заниматься тем или иным родом деятельности как полный трудовой день, так и в свободное от работы время, разово или на постоянной основе. Главное, иметь желание помогать людям, не ожидая ничего взамен.

Волонтеры в культуре

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