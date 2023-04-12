5 фильмов, которые стоит посмотреть любителям футбола

Иногда у футбольных болельщиков бывают дни, когда нет возможности посмотреть игры любимых команд. Тогда, чтобы скоротать время и не отвлекаться от футбольной тематики, можно посмотреть фильмы о лучшей игре с мячом.

Редакция сайта Match.Center подготовила для вас подборку тематического кино, в которой есть варианты на любой вкус. Каждый болельщик сможет выбрать фильм по душе.

«Гол!»

В этой картине рассказывается невероятная история Сантьяго Муньоса. Он в раннем возрасте иммигрировал в США из Мексики. Днём помогал отцу, а после долгого рабочего дня играл в футбол. Однажды его впечатляющую игру замечает бывший футболист Глен Фой, который советует Муньосу срочно отправиться в Англию на просмотр в клуб «Ньюкасл».

Отец Сантьяго не верит в эту авантюру и считает, что нужно сосредоточиться на семейном бизнесе. Молодой футболист при финансовой поддержке бабушки отправляется в Туманный Альбион. Пройдя через все преграды, Сантьяго закрепляется в основе «Ньюкасла».

«Хулиганы зелёной улицы»

Молодой человек из Америки по имени Мэтью в исполнении Элайджи Вуда приезжает навестить сестру в Англию. Загостившись, юноша оказывается в группе футбольных хулиганов «Вест Хэма», возглавляемой парнем по имени Пит (Чарли Ханнэм).

Мэтью настолько воодушевился новым занятием, что ходит на разборки и не пропускает ни одной игры «Вест Хэма».

Кино показывает будни английских фанатов такими, какими они были ещё пару десятилетий назад.

«Костолом»

Харизматичный персонаж, роль которого играет Винни Джонс, мотает срок в тюрьме. После инцидента с надзирателями он собирается отомстить тюремной администрации. Для этого главный герой собирает футбольную команду и хочет обыграть надзирателей в футбол.

Но начальник тюрьмы хочет срубить куш: он ставит крупную сумму на победу администрации и угрожает заключённым долгими сроками, если те победят. Главный герой стоит перед нелёгким выбором.

«Убойный футбол»

Это китайский комедийный фильм. Люди, которые не знакомы с футболом, объединяются в команду и громят профессионалов. Секрет успеха прост: они являются мастерами шаолиньского кунг-фу.

Под руководством опытного тренера они удачно применяют бойцовские приёмы в игре в футбол и имеют все шансы выиграть турнир, на который их могли не пустить.

«Гол 2: Жизнь как мечта»

Приключения Сантьяго Муньоса продолжаются: он перебирается в «Реал Мадрид» и играет вместе с Дэвидом Бекхэмом, Зиданом и Роналдо. Сантьяго начинает страдать «звёздной болезнью» и теряет место в основе. Осознав ошибки, он исправляется, и дела налаживаются.

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