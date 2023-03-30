5 футбольных картин от знаменитых художников ХХ века

Футбол – очень интересный вид спорта. Сегодня в каждой стране есть свои профессиональные команды и большая база фанатов. Футбол является также достаточно красивой игрой, поэтому многие творческие люди отображают его в своих работах. В этой статье мы собрали картины про футбол известных художников XX века.

Анри Руссо. Футболисты (фрагмент)

Самой узнаваемой картиной Анри считается «Нападение в джунглях». Но у Руссо есть и работа, которая посвящена футболу. Джунгли художник никогда не видел, поэтому писал их из своей головы. За футболом же Анри следил достаточно активно, так как во Франции уже в ХХ веке он был самым популярным видом спорта. В картине «Футболисты» спортсмены одеты в полосатую форму ярких цветов. Сейчас работа французского художника хранится в музее Соломона Гуггенхейма.

Умберто Боччони. Динамизм футболиста

Источник изображения: https://www.flickr.com

Данную работу Умберто создал в 1913 году. Картина выполнена в ярких цветах и в довольно нестандартном стиле. Боччони считается основоположником футуризма в живописи. Художник создал целую серию картин посвященных такому виду спорта, как футбол. Возможно, неопытные любители живописи не сразу смогут понять, что изображено на холстах Боччони, но каждый точно запомнит их надолго.

Казимир Малевич. Супрематизм. Живописный реализм футболиста, красочные массы в 4-м измерении

В ХХ веке в России художники писали в основном пейзажи и портреты. Картин на футбольную тематику практически не было. Работа Малевича – одна из немногих полотен того времени, которая сохранилась и получила признание.

В наше время некоторые дизайнеры используют сюжет знаменитой картины для создания одежды. Теперь работу Малевича можно увидеть на свитерах, футболках и легких куртках. Сегодня футбол является самым популярным видом спорта, поэтому многие фанаты хотят приобрести соответствующую одежду и атрибутику. Кстати, интересные материалы о футбольной символике в России есть на https://24-bet.ru/ .

Харальд Герсинг. Игроки в футбол

Ценители живописи знают, что Харальд Герсинг был одним из лучших модернистов ХХ века. У художника были разные картины, но он также любил писать футбольные сюжеты. Одно из таких полотен было написано в 1917 году. Харальд назвал эту работу «Игроки в футбол».

На картине изображены три спортсмена, которые борются за мяч. Данное полотно выполнено в достаточно ярких цветах. Герсинг особо не прорисовывал мелкие детали. Вся картина выполнена пятнами. Здесь хорошо просматриваются мысленные мазки. У художника есть и другие картины на тему футбола, но больше всего признания получила именно эта работа.

Эль Лисицкий. Футболист





Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Как и Малевич, знаменитый художник Лисицкий также не смог пройти тему футбола стороной. Живописец создал лучшую свою работу в 1922 году. Картина выполнена в достаточно нестандартном стиле. В композиции данного полотна Эль использовал тонкие линии и плоские геометрические фигуры. В самом центре картины изображен футболист, который смотрит на летящий мяч и пытается его принять. Данный коллаж нередко используют в различных книгах.

Заключение

Живопись и спорт – тесно переплетены. В ХХ веке многие художники создавали картины на тему футбола. Эти работы сохранились по сей день и получили признание среди любителей живописи. В 20 веке художники писали полотна в разных техниках: реализме, модернизме, футуризме, конструктивизме и других.

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