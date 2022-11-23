5 интересных фактов о театре

Театр — это один из старейших видов искусства с богатой историей. Он веками привлекает множество зрителей, но лишь немногие знают о его закулисье: необычных традициях, интересных суевериях и противоречивых правилах. В этой статье мы расскажем о пяти занимательных фактах из мира театра.

Никакого свиста на сцене

Это старое суеверие возникло в те времена, когда вместо монтировщиков в театрах работали матросы, поскольку они знали, как пользоваться канатами и подъемными системами. Моряки на судне часто использовали свист как сигнал для поднятия парусов, а в театре этот звук означал смену декораций и другие действия. Во избежание путаницы и несчастных случаев свист запретили. И хотя со временем его заменили электрическими системами светового оповещения, а затем и переговорными устройствами, этот запрет все еще сохраняется во многих театрах.

Привидения в старейшем театре Лондона

Существует множество историй о привидениях в театрах: разные владельцы, актеры и зрители утверждают, что видели или ощущали присутствие сверхъестественных существ. Самым старым театром с призраками считается Королевский театр «Друри-Лейн» в Лондоне. Говорят, в его стенах можно увидеть мужчину в костюме, известного как «Человек в сером». При этом его появление считается не дурным знаком, а залогом успеха пьесы. Это суеверие берет свое начало в 1840-х годах, когда во время ремонта театра был найден скелет в серых тряпках.

Круглосуточное освещение сцены

На сцене многих театров по ночам оставляют приглушенный свет. В начале девятнадцатого века, до того, как в 1881 году лондонский театр «Савой» стал первым в мире общественным зданием с полностью электрическим освещением, в подобных учреждениях использовался газ. Это стало причиной многих пожаров, поэтому владельцы оставляли на ночь пламя, чтобы давление в газопроводе не повышалось. Традиция сохранилась даже после появления электричества. Считается, что такой свет может задобрить призраков, которые смогут выступать ночью и не захотят сглазить постановку.

Скандальные пьесы величайших драматургов

Многие произведения известных драматургов становились причиной скандалов. К примеру, пьесу «Венецианский купец» часто считают самой спорной работой Уильяма Шекспира, а некоторые критики называют ее антисемитской. А пьесу Генрика Ибсена «Кукольный дом» 1879 года изначально осуждали за критику традиционных устоев и семейной жизни: свободолюбивая героиня вызвала бурную реакцию своим отказом от роли жены и матери.

Более поздние драматурги затрагивали и другие острые темы, такие как азартные игры, используя игру в казино как неотъемлемую часть постановки. К примеру, в пьесе «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса есть две ключевые сцены с игрой в покер, которые отражают замысел всего произведения.

Запрет на женские выступления

Появление Маргарет Хьюз на сцене 8 декабря 1660 года вошло в историю как первое женское выступление в театре Англии. До этого момента в стране могли играть только мужчины, а женские роли часто доставались юношам или мальчикам. Маргарет, которой в то время было 30 лет, исполнила роль Дездемоны в пьесе Уильяма Шекспира «Отелло». Это стало возможным из-за восстановления монархии в 1660 году. Карл II и роялисты, которые до этого жили в изгнании во Франции, видели выступления женщин на сценах Европы и привезли моду на них в Англию.

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