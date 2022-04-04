5 книжных новинок о женщинах, которые вдохновляют

Сильные женские персонажи художественных произведений приковывают к себе внимание читателей своей хрупкостью и способностью кардинально измениться. Они выходят замуж, строят карьеру, становятся известными, пишут книги и издают их, сражаются за жизнь и ломают гендерные стереотипы. В представленной подборки из пяти романов, в центре книжных событий находятся удивительные женщины, которые восхищают своей смелостью и силой. Книги – истории о том, как воплощать свои мечты в реальность и выходить из непростой ситуации с гордо поднятой головой.

Колин Гувер «Все закончится на нас»

Проникновенная завораживающая история о превратностях любви. Порой самую сильную боль может причинить любимый человек. Это шокирует и обескураживает, как и главную героиню бестселлера Колин Гувер — искреннюю Лили.

Много лет назад Лили сделала решающий выбор между любовью и карьерой. Она отправилась покорять Бостон, создала бизнес, построила карьеру. В большом городе Лили встретила прекрасного мужчину. Чувственный Райл — предел мечтаний любой женщины. Чуткий, милый, преданный, тот самый человек, с которым хочется связать свое будущее. Сказочные отношения рушатся, когда в жизни Лили появляется ее прежняя тайная любовь. С этого момента поведение Райла кардинально меняется.

Он пугает Лили, заставляя мучиться винить себя в том, в чем она совершенно не виновата.

Анабель Эббс «На кухне мисс Элизы»

Удивительный роман о женской дружбе, борьбе за свободу и приготовлении еды. Произведение основано на реальной истории о двух подругах: поэтессе Элизе Актон и ее помощнице Энн Кирби, — которые в 1837 году написали первую в мире кулинарную книгу, ориентированную не на шеф-поваров, а на обычных домохозяек.

Элиза Актон мечтает издать книгу своих стихов. Увы, издатель уверяет девушку, что поэзия не для женщин и предлагает написать кулинарную книгу. Сначала униженная Элиза отвергает его предложение, но вскоре решает написать такую книгу, которая бы стала бестселлером. Вместе с семнадцатилетней помощницей Энн Кирби она начинает собирать рецепты и постигать тайны кулинарии. Женщины добавляют элегантные описания и придумывают списки ингредиентов, которые используются в книгах рецептов до сих пор. Тем самым ломают стереотипы привычных для общества кулинарных книг.

Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Вдохновляющая история о любви, голливудском кино, гламуре и цене славы. В своих бестселлерах Тейлор Дженкинс Рейд рассказывает о судьбах сильных женщин, которые добиваются немыслимых высот в мире, где правят мужчины.

Стареющая икона голливудского кино Эвелин Хьюго ведет затворническую жизнь. Она семь раз была замужем, снялась топлес в провокационном кино, получила Оскар, но никто не знает, какой Эвелин была на самом деле. Кинозвезда готова издать автобиографию, для написания которой она выбрала неизвестную журналистку Моник Грант. Девушка недавно рассталась с мужем, ее профессиональная жизнь не складывается, поэтому Моник удивлена приглашению Эвелин. В чем здесь подвох? Какие темные секреты скрывает от мира блистательная Эвелин Хьюго?

Бланка Липинская «Этот день»

Вторая часть провокационной трилогии, экранизированной стриминговым сервисом Netflix. Продолжение нашумевшего романа «365 дней» о практичной Лауре, отправившейся в путешествие на Сицилию и встретившей там свою любовь.

Все заветные желания Лауры сбылись. Вместе с заботливым и удивительно богатым супругом она получила то, о чем давно мечтала — ребенка и роскошную жизнь. Есть одно но: Лауре придется мириться с незаконным и опасным бизнесом мужа. Девушке предстоит стать сильной, волевой и жесткой, иначе она не сможет выполнять роль супруги сицилийского мафиози.

Люсинда Райли «Семь сестер. Сестра Солнца»

Пронзительная история о поисках предназначения, которое можно узнать, лишь открыв прошлое предков. Шестая книга в нашумевшем цикле Люсинды Райли о семи удочеренных сестрах, которые отправляются в захватывающее путешествие по другим странам, чтобы найти свой путь.

Знаменитая модель Электра уехала из дома, не окончив школу. Она поселилась в Нью-Йорке и постепенно завоевала внимание всех именитых фотографов и модных журналов. Обратная сторона популярности — вседозволенность и склонность к зависимостям — убивает Электру. После расставания с рок-музыкантом и смерти приемного отца она погружается в пучины депрессии. Лишь неожиданное письмо может вдохновить Электру на борьбу с пагубными привычками. Девушке предстоит лечь в клинику, чтобы вылечиться и и отправиться в путешествие по экзотической Африке. Именно там она откроет тайны своих предков.

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