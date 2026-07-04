5 лет тренировок ради роли: факты о фильме «Малыш-каратист»

Вот это кино! 25 июня на большие экраны вырвался первый российский семейный фильм о боевых искусствах — «Малыш-каратист». Экшен, драма, карате и взросление в одном флаконе. В главных ролях — Роман Курцын, Мирон Проворов, Магомед Исмаилов, Алина Соколова, Полина Максимова и Кирилл Плетнёв. Звучит круто? А теперь держитесь — мы собрали самые безумные, трогательные и опасные факты о проекте. Поехали!

История — не выдумка, а жизнь

Сценарий фильма вырос не из головы сценариста, а из реальной биографии Романа Курцына — он же продюсер и одна из главных звёзд. Да-да, многие эпизоды — это автобиографичные штрихи. А его сын Гордей, которому доверили одну из ролей, признался, что самое сложное на съёмках было… не спать ночью! Глаза слипаются, а ты должен играть. Но папа-профессионал всегда подсказывал, как встать, куда смотреть, как отработать на камеру. Команда, что надо!

И музыка — отдельный удар. Рэпер ST забабахал для фильма трек «Борьба» — и он уже гремит на всех площадках. Энергия зашкаливает.

Подготовка — не для слабаков

Главную героиню сыграла 12-летняя Алина Соколова. Она готовилась к роли целых пять лет! Итог — чёрный пояс по карате и статус одной из самых юных обладательниц этого пояса в России. Пять лет, Карл! Это вам не детский сад.

Актёр Мирон Проворов провёл 8 месяцев в упорных тренировках с Романом Курцыным и заработал жёлтый пояс. Магомед Исмаилов, легенда ММА, впервые снялся в полном метре — и, судя по отзывам, вписался идеально.

Но это ещё цветочки. В фильме задействовано более 70 детей-спортсменов — каратисты, акробаты, каскадёры, танцоры. И среди них — шестилетняя девочка-каскадёр! Она выполняла профессиональные трюки наравне со взрослыми. Самый юный каскадёр в истории кино — вы такое видели? И практически весь актёрско-трюковой ансамбль собрали из одной команды «Яр Фильм». Для кино это редкость, но здесь всё срослось в единый кулак.

Трюки, от которых мурашки

Самый опасный момент — «поцелуй кобры». Роман Курцын выполнил его без дублёра. Во время подготовки слюна змеи попала на кожу — началась жёсткая аллергия, пришлось колоть антидот. Но актёр выстоял и сделал сцену.

Съёмки финального боя — это отдельная песня. Роман и Магомед дрались почти 10 часов при температуре, уходящей в минус. Оба получили травмы, но не остановились. Магомед потом признался: это был самый тяжёлый бой в его карьере. А ведь он профессионал ММА!

И представьте: Роман, Алина и Мирон выполняли трюки на высоте 2500 метров — у подножия Эльбруса и горы Бермамыт. Дышать нечем, а они бьют в камеру. Где ещё такое увидишь?

Локации тоже шикарны: Москва, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минводы и кавказские горы. Для достоверности построили настоящее японское додзё — тренировочный зал, как в старых добрых фильмах о самураях.

Фестивальный триумф

Премьера уже собрала награды. На фестивале «Евразия-Кинофест» Роман Курцын получил специальный приз «За развитие детского кино и формирование традиционных ценностей». И это не пустые слова — фильм действительно заряжает патриотизмом и уважением к спорту.

Картину покажут и на Международном кинофестивале семейных фильмов «В кругу семьи» в Ярославле. Зрителей ждёт не просто просмотр — шоу-программа и встреча с Романом. В конце июля — ещё один фестивальный показ в Альметьевске на «Каракуз фильм».

Фото: Кинокомпания «Берг Саунд» (Berg Sound), KURTSYN PROJECT