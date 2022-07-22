5 причин почему вам стоит отдохнуть в Грузии. Подборка топ советов

Поговорим о путешествии как о хорошем способе отключиться от повседневности, как о возможности открыть для себя что-то новое, познакомиться с новыми людьми, как о веской причине расслабиться вдали от дома, хорошо провести отдых. И, наконец, обыкновенно получить удовольствие и незабываемые воспоминания и впечатления от знакомства с новой страной.

Незабываемый отдых в Грузии https://www.gotur.kz/tury/gruziia.html позволит расслабиться и прекрасно провести время.

Озеро Рица

Рица является уникальным из-за того, что вода максимально пресная (64мг/л) и никогда не замерзает. Также водоем привлекает туристов красотой, ведь в прозрачной воде озера отражаются горы, покрытые густыми хвойными лесами ( высота составляет 2200-3500 м). Необычно то, что цвет озера меняется в зависимости от поры года, так весной и детом вода озера имеет зеленоватый оттенок, а осенью и зимой – голубовато-синий.

Не стоит забывать, что купание в столь живописном и атмосферном месте запрещено: согласно верованиям этой страны, реки и озера горного края почитают священными, а также массовое купание способно нарушить хрупкую экологию озера.

Уплисцихе – экскурсовод по истории под открытым небом

Уплисцихе — город, построенный рабами. Это одна из самых древних и уникальных достопримечательностей Грузии, высеченная из скалы более трех тысяч лет назад с невероятными пещерными сооружениями и зданиями, занимающая площадь 9 га с 700 пещерами.

Город имеет длинную историю и был пристанищем для многих людей, от монахов до купцов и торговцев. Сегодня это музей под открытым небом с:

многовековой историей, спрятанной в руинах старых зданий;

невероятным мастерством и умом наших предков;

артефактами, обнаруженными в период археологических раскопок;

невозможными видами Грузии.

Астрономические часы Батуми для тех, кто подстраивает свою жизнь под гороскоп и фазы луны

Батумские астрономические часы расположены в старом городе. Астрономические часы выглядят очень красиво и довольно загадочно, но это только на первый взгляд.

Астрономические часы выполняют практическую функцию, так как предоставляют много интересной и полезной информации для людей, интересующихся астрономией. Часы можно использовать для определения:

Положение солнца, луны и планет в Солнечной системе;

Фазы Луны;

В каком знаке зодиака находится Солнце;

Информации о горизонтах и медиане;

Текущего местного времени, времени восхода и захода солнца.

Все это очень важно, как для местных жителей, так и для туристов. В конце концов, как вы можете комфортно провести отдых, делая покупки на рынке, гуляя по Батуми или просто наслаждаясь прекрасным пейзажем Грузии, если вы не знаете, что Солнце уже во Льве или Деве?

Вкусная еда и любимые тосты

Грузия способна удивить не только живописными местами, древними строениями и астрономическими познаниями, но и вкусной едой.

К тому же, местные жители очень гостеприимны и не упустят шанса накормить дорогих гостей коронными блюдами.

Грузинские застолья известны изобилием блюд, грузинским вином, которое, кажется, никогда не заканчивается.

Мудрые тосты

А в разгар застолья как же обойтись без известных грузинских тостов?

Считается, что если ты провел отдых в Грузии и не слышал ни одного поучительного и мудрого тоста, то ты не был в Грузии. Так что, не отказывайте себе в удовольствии послушать грузинский тост, который обязательно закончится пожеланиями здоровья и счастья.

О Грузии можно говорить долго, красочно расписывать все достопримечательности, однако это не сравнится с личным посещением этой невозможно прекрасной страны.

Поездка в Грузию подарит много незабываемых моментов и теплых воспоминаний.

А отправившись на отдых в Грузию https://www.gotur.kz/tury/gruziia.html вы сможете раскрыть эту великолепную страну с неожиданных и захватывающих сторон, насладиться прекрасной атмосферой и её великолепием.

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