5 российских композиторов, которых стоит послушать этой зимой

Мир вокруг сложно представить без музыки: она задает настроение, вдохновляет. Грустная, веселая, романтичная, напряженная – музыку можно найти под любое состояние души. Особую роль в этом играют композиторы, произведения которых создают атмосферу как в произведениях театра и кино, так и в жизни. В представленном списке – 5 известных российских композиторов, которых стоит послушать этой зимой.

Эдуард Артемьев

Известный мировой композитор, произведения которого наверняка хотя бы раз слышал каждый. На счету Эдуарда Артемьева саундтреки к более чем ста семидесяти кинопроектам, а также музыкальное сопровождение к более чем тридцати театральным постановкам на сценах известных театров. Среди ярких и известных работ композитора – музыка к фильмам Андрея Тарковского («Солярис», «Зеркало», «Сталкер») и Никиты Михалкова («Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибирский цирюльник).

Эдуард Артемьев специально для музыкального проекта «Романсиада Двенадцати ветров» от Ассоциации Творческое Объединение MUZOTDEL написал несколько романсов, премьера которых состоялась на уникальном концерте «Романс Двенадцати ветров». В 2021 году под сводами Тинькофф арены в Санкт Петербурге прошла Премьера оперы «Преступление и Наказание» по книге Ф. М. Достоевского, либретто Андрея Кончаловского.

В феврале 2022 года пройдет концертная программа артистов балета «Артемьевские вечера. Снежный бал»: на музыку из популярных кинофильмов создана уникальная концертная танцевальная программа. Слушатели концерта могут услышать известный романс Эдуарда Артемьева «Music info the Ice» из кинофильма «Герой», а также классические романсы на стихи поэтессы Ирины Березы-Подлунной «Тихая река», «Весна», «Элегия».

Максим Абакумов

Профессиональный аранжировщик и композитор, ученик Эдуарда Артемьева, не раз становился лауреатом Европейских конкурсов синтеза звука. Среди известных работ композитора – саундтрек к документальному фильму «Окаянные дни». Создал Сюиту «Сны» для камерного оркестра и электроники по мотивам музыки Эдуарда Артемьева и Иоганна Себастьяна Баха к фильмам Андрея Тарковского «Солярис, «Зеркало», «Сталкер».

Совместно с Эдуардом Артемьевым сотрудничал в подготовке балета «Кракатук» постановки и хореография Н. Касаткиной муз. Эдуард Артемьев.

К музыкальному проекту «Романсиада Двенадцати ветров» Максим Абакумов написал электронные аранжировки для большого симфонического оркестра, создал партитуры и прописал ноты для фортепиано. Дирижёр Государственного Российского оркестра кинематографии Сергей Скрипка при звукозаписи и создании оркестровой фонограммы песни «Зима» восхищался талантливым композитором. Композитор на стихи Ирины Березы-Подлунной написал музыку, после чего на свет появились песни «Метель», «Зима», «Короткие слова», «Пути», «Двенадцать ветров».

Александр Берман-Корякин

Александр Берман-Корякин – известный композитор в жанре альтернативного рока. Бывший лидер, автор и композитор группы альтернативного рока «Остров Крым».

Самые известные альбомы группы: «Охота на подкидного дурака», «Танцующие под луной» и «Даунбит».

Александр Берман является директором Продюсерского центра и профессиональной студии звукозаписи МУЗОТДЕЛ, сотрудничает с композитором Эдуардом Артемьевым в музыкальном проекте «Романсиада Двенадцати ветров».

Великий композитор ценит творчество Александра Бермана: песня «Сара», в исполнении самого Александра Бермана-Корякина, очень впечатлила Эдуарда Артемьева. С Ириной Береза-Подлунной Александр написал песни «Кино», «Невеста». В настоящее время работает над созданием музыкального материала кинофильма «Тархи».

Владимир Мартынов

Композитор, философ и музыковед, создающий произведения в минималистическом стиле. Мартынов пишет музыку как для фильмов, так и для театральных постановок, а также преподает музыкальную антропологию на философском факультете МГУ. По мнению постоянных слушателей и поклонников композитора, Мартынов отлично передает насыщенности даже в минимализме, а также о многом говорит в своих произведениях. В коллекции композитора – более 50 музыкальных произведений к фильмам, в том числе – художественному фильму Павла Лунгина «Остров». Кроме кинофильмов, композитор пишет музыку и для театральных постановок.

Михаил Мищенко

Михаил Мищенко – не только композитор, но и саунд-продюсер. Также известен как основатель студии-лейбла Roomtonerecords. В своем прошлом композитор играл в поп-панк группе, но около 17 лет назад начал экспериментировать с композициями на фортепиано. За годы работы Михаил Мищенко стал известным автором современной классической музыки: на данный момент на его счету более 20 альбомов.

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