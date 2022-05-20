52 страны подали заявки на конкурс Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

С начала отбора свои заявки подали 427 участников из 52 стран. Лидерами по количеству работ, присланных на конкурс, стали Италия, Индия, США, Иран и Россия. Подача заявок проходит на платформе FilmFreeway. Участники могут выбрать одну из 6 постоянных номинаций конкурсной программы:

«Документальный короткометражный фильм»;

«Игровой короткометражный фильм»;

«Анимационный короткометражный фильм»;

«Социальный видеоролик»;

«Социальный музыкальный видеоклип»;

«Социальная реклама».

А также заявить свои работы в одной из специальных номинаций:

«ESG в коротком метре»;

«Особый фокус» для режиссеров от 10 до 18 лет;

«Народное искусство и сохранение культурного наследия»;

«Неизведанная Арктика».

С регламентом участия в конкурсном отборе 2022 можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

В этом году, помимо традиционных фестивальных номинаций, «ЛАМПА» поддерживает тренд усиления социальной ответственности и экологизации бизнеса, поэтому впервые будет представлена номинация «ESG в коротком метре». Через киноработы компании могут продемонстрировать свою заботу об окружающей среде, рассказать о своих социальных проектах. Это особенно важно в современном мире, где растет осознанность потребителей и усиливается внимание к вопросам устойчивого развития.

Все работы кинофестиваля объединяет важный элемент — импакт-контент, значимый и глубокий посыл, который не просто влияет на зрителя, но заставляет его по-иному взглянуть на многие непростые вопросы. Последнее время подобный формат получил отклик среди молодежи — дети и подростки активно снимают видео, потому что хотят быть услышаны. В номинация «Особый фокус» для режиссеров от 10 до 18 лет представлены работы с самым искренним детским взглядом.

В 2022 году фестиваль импакт-кино “ЛАМПА” пройдет в Санкт-Петербурге, Перми и Москве. Прием заявок продолжается.

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