52 страны подали заявки на конкурс Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

С начала отбора свои заявки подали 427 участников из 52 стран. Лидерами по количеству работ, присланных на конкурс, стали Италия, Индия, США, Иран и Россия. Подача заявок проходит на платформе FilmFreeway. Участники могут выбрать одну из 6 постоянных номинаций конкурсной программы:
- «Документальный короткометражный фильм»;
- «Игровой короткометражный фильм»;
- «Анимационный короткометражный фильм»;
- «Социальный видеоролик»;
- «Социальный музыкальный видеоклип»;
- «Социальная реклама».
А также заявить свои работы в одной из специальных номинаций:
- «ESG в коротком метре»;
- «Особый фокус» для режиссеров от 10 до 18 лет;
- «Народное искусство и сохранение культурного наследия»;
- «Неизведанная Арктика».
С регламентом участия в конкурсном отборе 2022 можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.
В этом году, помимо традиционных фестивальных номинаций, «ЛАМПА» поддерживает тренд усиления социальной ответственности и экологизации бизнеса, поэтому впервые будет представлена номинация «ESG в коротком метре». Через киноработы компании могут продемонстрировать свою заботу об окружающей среде, рассказать о своих социальных проектах. Это особенно важно в современном мире, где растет осознанность потребителей и усиливается внимание к вопросам устойчивого развития.
Все работы кинофестиваля объединяет важный элемент — импакт-контент, значимый и глубокий посыл, который не просто влияет на зрителя, но заставляет его по-иному взглянуть на многие непростые вопросы. Последнее время подобный формат получил отклик среди молодежи — дети и подростки активно снимают видео, потому что хотят быть услышаны. В номинация «Особый фокус» для режиссеров от 10 до 18 лет представлены работы с самым искренним детским взглядом.
В 2022 году фестиваль импакт-кино “ЛАМПА” пройдет в Санкт-Петербурге, Перми и Москве. Прием заявок продолжается.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.