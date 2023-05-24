55 школьников приглашены во второй тур прослушиваний в ГИТИС после онлайн-консультаций на платформе Webinar

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, подвели итоги совместной образовательной программы для абитуриентов в рамках проекта МТС «Поколение М» по развитию детского творчества в цифровой среде. Больше 2 000 абитуриентов приняли участие в онлайн-встречах с педагогами ГИТИСа на цифровой платформе Webinar, по итогам которых 55 школьников рекомендованы сразу на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве.

В течение апреля и мая в образовательной инициативе проекта МТС «Поколение М», компании Webinar Group и ГИТИСа приняли более 2000 старшеклассников и выпускников из 65 регионов Сибири, Поволжья, Урала, Северо-Запада и Юга России. В каждом федеральном округе педагоги ГИТИСа проводили для всех желающих онлайн мастер-классы, где делились секретами подготовки к поступлению в ведущий театральный ВУЗ страны, и далее проводили вступительные консультации и прослушивания на различные факультеты ГИТИСа. По результатам испытаний, 55 абитуриентов рекомендовано сразу на второй курс вступительных творческих прослушиваний в ГИТИС.

Большинство прошедших абитуриентов имели сильную актерскую подготовку и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Приемная комиссия, состоящая из педагогов ГИТИСа, отмечала, что многие абитуриенты имеют потенциал для дальнейшего развития в театральном и кинематографическом направлении.

Абитуриенты, которые не успели записаться на онлайн-консультации, имеют дополнительный шанс принять участие во вступительных экзаменах в ГИТИС через конкурс «Мастерская ГИТИС» на образовательной платформе МТС «Поколение М». Для участия нужно до 31 мая 2023 года снять и загрузить на сайт www.pokolenie.mts.ru видео с басней, стихотворением, песней или отрывком из прозы в собственном исполнении.

«Наша миссия как цифровой экосистемы МТС – дать возможность каждому ребенку реализовать свой потенциал при помощи цифровых технологий и достичь успеха. Мы гордимся, что с помощью платформы онлайн-коммуникаций Webinar мы помогли ребятам из разных городов страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, от Северодвинска до Тимашевска успешно пройти прослушивания в крупнейший театральный вуз России – ГИТИС – и стать ближе к своей мечте. Социальные инициативы МТС направлены на поддержку образования детей и предоставление им равных возможностей благодаря цифровым технологиям», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Для нас дорог опыт сотрудничества с МТС, потому что именно проект «Поколение М» подтолкнул ГИТИС к организации масштабных региональных отборочных прослушиваний талантливой молодёжи в самых отдалённых областях России. За эти несколько лет благодаря МТС многие абитуриенты дошли до третьего тура и конкурса, а два человека даже поступили в ГИТИС. Проект «Поколение М» делает процесс поступления более демократичным и дарит возможности поступить в ведущий театральный вуз мира ребятам, проживающим от Москвы за 10 тысяч километров», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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