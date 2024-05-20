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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU58 абитуриентов направлены на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве

58 абитуриентов направлены на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве

editor
By editor
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снежная королева

Цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, подвели итоги проекта по организации цифровых вступительных консультаций абитуриентов в ВУЗ в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Из более чем 1400 человек по всей России, которые приняли участие в онлайн-встречах с педагогами ГИТИСа на цифровой платформе МТС Линк, 58 абитуриентов рекомендованы сразу на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве.

В течение апреля в предварительных онлайн-просмотрах приняли участие школьники и студенты колледжей из 65 регионов России. Отбор абитуриентов на базе МТС Линк проходил в двух направлениях: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима). В каждом федеральном округе педагоги ГИТИСа проводили онлайн мастер-классы, где делились секретами подготовки к поступлению в театральный ВУЗ и проводили вступительные консультации и прослушивания.

Для онлайн прослушиваний на актерский факультет абитуриентам необходимо было подготовить чтецкую программу, которая состояла из басни, стихотворения и прозы. На факультет сценографии по направлению «художник по гриму» нужно было выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

«Совместный проект образовательной платформы МТС «Поколение М» и ГИТИСа обрел популярность и признание среди творческой молодежи. С учетом спроса у абитуриентов мы даже ввели дополнительный день онлайн-прослушиваний, чтобы дать возможность всем желающим проявить себя и реализовать мечту — поступить в крупнейший театральный вуз России. Вступительные консультации, которые проходили на цифровой платформе для организации конференций и мероприятий МТС Линк, в буквальном смылся стерли географические границы и позволили ребятам даже из самых отдаленных городов заявить о себе. Поэтому нам важно популяризировать цифровые технологии в образовательном секторе, которые дают колоссальные возможности для организации учебного и творческого процесса», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Для нас история взаимоотношений с МТС во многом уникальная, потому что в этом конкретном и единственном случае мы, наступая на горло собственной песне, соглашаемся на то, что какие-то консультации проводятся онлайн. Видя, как активно МТС развивает свои цифровые возможности, мы предполагаем и верим, что через некоторое время обязательно придём к какой-то уникальной технологии, которая позволит нам видеть абитуриентов, если не в 5-D, то как минимум в 3-D формате. Именно в надежде, что здесь мы станем вместе первопроходцами, мы и идём на этот компромисс. Для нас очень важно предоставить самым талантливым ребятам во всех концах и уголках России равные возможности при поступлении в ГИТИС. Таким образом очные, а в некоторых случаях онлайн консультации позволяют нам качественно провести первоначальный отбор. Не случайно из тех, кто прошёл эти прослушивания, многие доходят до конкурса и есть уже те, кто счастливо учатся в ГИТИСе. Поэтому для нас этот проект дорог и мы очень благодарны МТС за многолетнее сотрудничество»,- говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Фото – нейросеть

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