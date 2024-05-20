58 абитуриентов направлены на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве

Цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, подвели итоги проекта по организации цифровых вступительных консультаций абитуриентов в ВУЗ в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Из более чем 1400 человек по всей России, которые приняли участие в онлайн-встречах с педагогами ГИТИСа на цифровой платформе МТС Линк, 58 абитуриентов рекомендованы сразу на второй этап вступительных испытаний в ГИТИС в Москве.

В течение апреля в предварительных онлайн-просмотрах приняли участие школьники и студенты колледжей из 65 регионов России. Отбор абитуриентов на базе МТС Линк проходил в двух направлениях: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима). В каждом федеральном округе педагоги ГИТИСа проводили онлайн мастер-классы, где делились секретами подготовки к поступлению в театральный ВУЗ и проводили вступительные консультации и прослушивания.

Для онлайн прослушиваний на актерский факультет абитуриентам необходимо было подготовить чтецкую программу, которая состояла из басни, стихотворения и прозы. На факультет сценографии по направлению «художник по гриму» нужно было выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

«Совместный проект образовательной платформы МТС «Поколение М» и ГИТИСа обрел популярность и признание среди творческой молодежи. С учетом спроса у абитуриентов мы даже ввели дополнительный день онлайн-прослушиваний, чтобы дать возможность всем желающим проявить себя и реализовать мечту — поступить в крупнейший театральный вуз России. Вступительные консультации, которые проходили на цифровой платформе для организации конференций и мероприятий МТС Линк, в буквальном смылся стерли географические границы и позволили ребятам даже из самых отдаленных городов заявить о себе. Поэтому нам важно популяризировать цифровые технологии в образовательном секторе, которые дают колоссальные возможности для организации учебного и творческого процесса», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

«Для нас история взаимоотношений с МТС во многом уникальная, потому что в этом конкретном и единственном случае мы, наступая на горло собственной песне, соглашаемся на то, что какие-то консультации проводятся онлайн. Видя, как активно МТС развивает свои цифровые возможности, мы предполагаем и верим, что через некоторое время обязательно придём к какой-то уникальной технологии, которая позволит нам видеть абитуриентов, если не в 5-D, то как минимум в 3-D формате. Именно в надежде, что здесь мы станем вместе первопроходцами, мы и идём на этот компромисс. Для нас очень важно предоставить самым талантливым ребятам во всех концах и уголках России равные возможности при поступлении в ГИТИС. Таким образом очные, а в некоторых случаях онлайн консультации позволяют нам качественно провести первоначальный отбор. Не случайно из тех, кто прошёл эти прослушивания, многие доходят до конкурса и есть уже те, кто счастливо учатся в ГИТИСе. Поэтому для нас этот проект дорог и мы очень благодарны МТС за многолетнее сотрудничество»,- говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Фото – нейросеть