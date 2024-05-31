59% родителей не могут назвать любимую книгу ребенка

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, книжный сервис Литрес и Знаковые книжные «Буквоед» провели совместное исследование среди аудитории родителей с целью выяснить, контролируют ли они то, что читают их дети, и как относятся к популярным среди юного поколения жанрам. 60% респондентов признались, что влияют на литературный выбор своих детей. 48% опрошенных не против увлечения азиатскими комиксами, а 59% не могут назвать любимую книгу своего ребенка.

Специально к Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, книжный сервис Литрес и Знаковые книжные «Буквоед» провели тематическое исследование среди родительской аудитории. Большинство опрошенных отметили, что влияют на то, какие книги читают и слушают их дети (60%). Почти все респонденты (97%) хотели бы, чтобы юные читатели чаще знакомились с новыми книгами. При этом 59% пользователей не смогли назвать любимую книгу своего ребенка.

Лишь 25% запрещали ребенку читать и слушать то или иное произведение. Самой распространенной причиной запрета прочтения и прослушивания той или иной литературы стало то, что сюжет книги не соответствует возрасту ребенка (69%). В списке чуть менее популярных причин оказались наличие нецензурной лексики (66%) и сомнительная репутация автора (31%). Чаще всего определенные книги запрещают читать родители, чьи дети находятся в возрасте от 11 до 14 лет (35%). Меньше всего ограничивают чтение подростков 15 — 18 лет (15%).

48% респондентов считают графические романы и комиксы полноценной литературой. Также выяснилось, что родители позитивно относятся к прочтению их детьми азиатских комиксов (52% за, против 22%, затруднились с ответом 26%).