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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU59% родителей не могут назвать любимую книгу ребенка

59% родителей не могут назвать любимую книгу ребенка

editor
By editor
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детские книги

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, книжный сервис Литрес и Знаковые книжные «Буквоед» провели совместное исследование среди аудитории родителей с целью выяснить, контролируют ли они то, что читают их дети, и как относятся к популярным среди юного поколения жанрам. 60% респондентов признались, что влияют на литературный выбор своих детей. 48% опрошенных не против увлечения азиатскими комиксами, а 59% не могут назвать любимую книгу своего ребенка.

Специально к Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, книжный сервис Литрес и Знаковые книжные «Буквоед» провели тематическое исследование среди родительской аудитории. Большинство опрошенных отметили, что влияют на то, какие книги читают и слушают их дети (60%). Почти все респонденты (97%) хотели бы, чтобы юные читатели чаще знакомились с новыми книгами. При этом 59% пользователей не смогли назвать любимую книгу своего ребенка.

Лишь 25% запрещали ребенку читать и слушать то или иное произведение. Самой распространенной причиной запрета прочтения и прослушивания той или иной литературы стало то, что сюжет книги не соответствует возрасту ребенка (69%). В списке чуть менее популярных причин оказались наличие нецензурной лексики (66%) и сомнительная репутация автора (31%). Чаще всего определенные книги запрещают читать родители, чьи дети находятся в возрасте от 11 до 14 лет (35%). Меньше всего ограничивают чтение подростков 15 — 18 лет (15%).

48% респондентов считают графические романы и комиксы полноценной литературой. Также выяснилось, что родители позитивно относятся к прочтению их детьми азиатских комиксов (52% за, против 22%, затруднились с ответом 26%).

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